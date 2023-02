Bombeiros não chegaram a tempo de salvar a vítima.

Óbito

Homem de 101 anos morre num incêndio em Trier

Um homem de 101 anos morreu este sábado, num incêndio em Trier. Um porta-voz da polícia disse ao Deutsche Presse-Agentur que o idoso terá morrido por inalação de fumo.

Os bombeiros forma chamados no final da manhã, depois de um vizinho que visitava o homem todos os dias ter visto as chamas. No entanto, não chegaram a tempo de salvar o homem. A casa estava isolada e o incêndio foi extinto de forma rápida.

Segundo o porta-voz das autoridades alemãs, a investigação sobre a causa do incêndio ainda está em curso.



