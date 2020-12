A apenas um décimo de grau de distância, a última vez que Saturno e Júpiter orbitaram tão perto, sendo a conjunção visível no céu a olho nu, foi no ano 1226, há quase 800 anos.

Hoje Júpiter e Saturno unem-se no céu e recriam a "Estrela de Belém"

Ana B. Carvalho A apenas um décimo de grau de distância, a última vez que Saturno e Júpiter orbitaram tão perto, sendo a conjunção visível no céu a olho nu, foi no ano 1226, há quase 800 anos.

Todos os anos, a chegada da estação mais fria do ano, no hemisfério Norte, é marcada pelo marco astronómico conhecido por solstício de inverno, que por norma ocorre a 21 de dezembro. No hemisfério Norte, neste dia, o Sol percorre o seu caminho mais baixo e mais curto através do céu, o que se traduz no dia mais escuro do ano, por ser o mais curto. Porém, em 2020, o mundo estelar vai compensar em luz com um outro evento astronómico especial.

Júpiter e Saturno são os dois maiores planetas do Sistema Solar e, para os observadores estelares, duas pérolas brilhantes facilmente identificáveis a olho nu.

Nos últimos meses, os dois gigantes têm dançado pelo céu, numa trajetória de aproximação que culminará esta segunda-feira criando aquela que é conhecida como a "estrela de Belém". Desta dinâmica não surgirá uma estrela, mas antes uma conjunção - termo astronómico para aproximação de dois corpos celestes quando observados a partir da Terra - dos dois planetas que, este ano, devido à sua grande proximidade vão criar um efeito visual de maior intensidade, assemelhando-se a uma estrela.

Engarrafamento de estrelas Cientistas estão preocupados com o excesso de satélites no espaço. Porque podem provocar um acidente, mas sobretudo porque comprometem o brilho das estrelas. Para o humano, o mundo já não chega. Uma crónica de Raquel Ribeiro.

O encontro, conhecido como uma grande conjunção, acontece aproximadamente a cada 20 anos. No entanto, a conjunção neste solstício de inverno é especial, dizem os astrónomos. Segundo a NASA, os dois planetas gigantes aparecerão com apenas um décimo de grau de diferença, sendo esta é a "maior" grande conjunção entre Júpiter e Saturno durante os próximos 60 anos, com os dois planetas a não aparecerem tão perto no céu até 2080.

O espetáculo, que pode ser observado no mundo inteiro assim que o céu escurecer, bastando olhar para sudoeste, não exige recorrer a equipamentos especiais. No entanto, quem tiver acesso a telescópios poderá deslumbrar algumas luas de Júpiter, bem como os anéis de Saturno.

Se o céu estiver nublado, a internet salvará a oportunidade de desilusão, já que há vários observatórios, incluindo o Observatório Lowell nos EUA, que vão transmitir o evento ao vivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.