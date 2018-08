Hoje é dia mundial da cerveja

Hoje é o dia mundial da cerveja. A data foi lembrada pelo gabinete de estatísticas da Comissão Europeia, que adianta que a União Europeia (UE) produziu no ano passado o equivalente a 81 litros de cerveja por habitante.

No total, foram 41 mil milhões de litros de cerveja com álcool, mais 2,5 mil milhões de litros do que toda a cerveja produzida em 2016. Além disso, a UE produziu quase 900 milhões de litros de cerveja sem álcool ou com um baixo teor alcoólico (menos de 0,5%).

No que se refere à cerveja com álcool, destaca-se a Alemanha que produziu 20% do total europeu (8,1 mil milhões de litros). Ou seja, uma em cada cinco cervejas produzidas no bloco dos 28 veio da Alemanha. Em segundo lugar vem o Reino Unido (14% do total da produção europeia), Polónia (10%), a Holanda e Espanha (9%), e a Bélgica (6%).

Portugal destaca-se pelo aumento da produção daquela bebida alcoólica: de 2016 para 2017, a produção portuguesa subiu 11%, a terceira maior subida da UE.

Mas se é a Alemanha que mais produz, é a Holanda que mais exporta, tendo vendido 1,9 mil milhões de litros ao exterior. Só depois vêm a Bélgica e a Alemanha como maiores exportadores. E quem compra a cerveja europeia? Os Estados Unidos são o maior comprador de fora da UE, seguindo-se a China e o Canadá.

Do outro lado, quando a UE importa, compra sobretudo ao México e à Sérvia.