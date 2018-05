Hoje todos os caminhos parecem dar a Wiltz, o santuário de Fátima no Luxemburgo, que nesta Quinta-feira de Ascensão, tal como tem acontecido nos anos anteriores, atrai milhares de imigrantes portugueses.

Sociedade 16

Hoje é dia de peregrinação a Wiltz

Este dia é marcado pela festa religiosa, com o bispo de Braga, Jorge Ferreira da Costa Ortiga, e o arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich,a presidirem às cerimónias, mas também é um momento de convívio entre os peregrinos.

“Rezar pela paz” é o tema da 51ª peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Há 73 anos, o santuário foi erigido depois de uma promessa feita por um grupo de fiéis em torno do padre luxemburguês Prosper Colling, quando a cidade estava a ser bombardeada pelas tropas nazis, durante a Batalha das Ardenas, em janeiro de 1945.

Com a chegada ao Luxemburgo dos primeiros portugueses, em 1968, iniciou-se uma peregrinação na Quinta-feira da Ascensão. Desde então, a romaria, na qual Marcelo Rebelo de Sousa participou no ano passado, durante a visita ao Grão-Ducado, converteu-se no “exemplo mais emblemático da presença portuguesa” no país, apontam os historiadores luxemburgueses Sonja Kmec e Michel Margue no livro “Lugares de memória no Luxemburgo”.

Tal como em edições anteriores, a organização da peregrinação apoia um projeto social. Este ano o apoio vai para o projeto de construção da capela de Nossa Senhora da Piedade, em Penedo da Janela, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

A procissão ao santuário e a cerimónia do adeus será às 16h30 e já pelas 15h30 há a missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima.