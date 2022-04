História de uma amiga encalhada

Não sei qual das duas conversas assim resumidas foi, para mim, a mais perturbante: se a assunção do encalhamento por parte de uma amiga divorciada duas vezes; se a confissão feita por um casal com muitos filhos que tinha decidido concentrar-se, acima de tudo e só, neles próprios.

Ao jantar, só estavam os íntimos. Começámos com queijo de Serpa e um vinho ribatejano, fabuloso, “Quinta do Casal Branco”. O pão alentejano, cortado em fatias muito finas, estava ligeiramente torrado. Depois, veio para a mesa uma terrina com a sopa de rancho. O grão estava no ponto e o caldo ligeiramente picante, como gosto. À parte, serviram-se os enchidos e a carne de vaca desfiada. Duvido que tenha sido a Joana, a cozinheira de uma sopa tão chique e com uma tal densidade de sabores. Para sobremesa, laranja com canela. A fechar, café moído na altura – feito no balão, com lamparina a álcool azul, em jeito de adeus às cápsulas do tal Clooney, que só fazem espuma – e uma aguardente de medronho do Algarve. Gostaria de ter bebido mais um pouco, mas já não aguento como dantes. Despacho o assunto dos comes e bebes, para me concentrar na conversa.

Éramos onze à mesa. Comecei por contar tudo no meu diário. Depois, por não encontrar valor acrescentado no que tinha para dizer acerca da guerra na Ucrânia ou das eleições em França, decidi copiar para aqui o que já escrevera. Pelo menos cumpro com o compromisso da crónica semanal e penso que tenha algum valor etnográfico, pois fixa o que pensa um grupo de privilegiados de meia-idade que se reúne, com frequência, nos arredores de Lisboa.

Começo pelo meio, quando uma das convivas, mãe de dois filhos já com vinte e tal anos, com dois casamentos oficiais terminados, bem-sucedida na sua profissão, disse: – Eu já não estou encalhada, estou para além disso, pois já perdi a esperança de voltar a arranjar um companheiro!

Reparei que as duas amigas, sentadas do outro lado da mesa, se sentiram incomodadas com tal confissão. Sem rebuços, responderam-lhe, quase a uma só voz: primeiro, que a palavra encalhada era da Idade da Pedra, de um machismo insuportável, sim, e que não podia ser usada numa sociedade na qual cada um tem o direito de escolher como vive, sem ter de se alinhar por um único modelo familiar; segundo, porque nenhuma das duas queria perder a esperança de encontrar alguém com quem partilhar alegrias e doenças. A espera não as tinha feito desistir de viver com alguém. Só pretendiam estar entretidas, até que o momento chegasse. Houvesse esperança para aguentar!

As mulheres dos dois casais que estavam à mesa eram, talvez, as mais ousadas. Uma delas, cujo nome não posso revelar por ser uma pessoa conhecida, recentrou a conversa. Mãe de três filhos, somados a outros tantos do primeiro casamento do marido, argumentou que, no centro das suas vidas, não estava, nem por sombras, a vasta prol de ambos.

O marido confirmou, parecendo ter a lição estudada e pondo até mais lenha na fogueira: – Há muito que decidi só dar aos meus filhos o equivalente do que recebo. Assim mesmo, sem mais! Que se desenganassem, por isso, os que pensavam que, lá por eles terem muitos filhos, viviam em função deles. Mais: ambos sabiam que, quando os filhos saíssem de casa, e os seus mais velhos já tinham começado a partir, ficaria só o casal. Por isso, apesar de tanta filharada, tinham decidido que era neles – e só neles – que tinham de investir.

Não sei qual das duas conversas assim resumidas foi, para mim, a mais perturbante: se a assunção do encalhamento por parte de uma amiga divorciada duas vezes; se a confissão feita por um casal com muitos filhos que tinha decidido concentrar-se, acima de tudo e só, neles próprios. Recordo, apenas, que tudo começara, quando nos sentámos à mesa e fizemos uma espécie de pacto para ir ao fundo das coisas. O que, para as pessoas que leram os livros do António Damásio, que não é bem o meu caso, se prende com o facto de ele mesmo ter fixado o mote, quando falou de inteligência emocional. De qualquer modo, como essas referências doutas nada acrescentam, voltemos ao que interessa, sem perder o fio à meada.

Desde o início do jantar, senti que a minha amiga Teresa era a mais alheada das conversas. Sei bem o que ela pensa e sente. Separou-se do marido, quando os dois filhos entraram na universidade, arranjou – sem grande convicção – um companheiro. Um entretém, para ir de férias e viajar, um campeão dos fretes e caprichos dela, que já despachou, mas que lhe serviu enquanto outro não lhe batia à porta e lhe voltava a fazer a corte. Mas com tanta estratégia da parte dela e os maus hábitos de ter sido sempre a mais desejada, o ex-marido seguiu a via mais fácil e arranjou uma mulher mais nova. Com a menopausa ali à espreita, desconjuntou-se, agravaram-se-lhe as insónias e a tristeza tomou conta dela. Está, hoje, uma sombra do que fora e já foge ao nosso convívio. É certo que tem dias em que ainda consegue impressionar. Mas também é evidente que já começou a ter vergonha de aparecer, a fingir que não está em casa, quando lhe batemos à porta.

Também senti a distância a que o Zé se colocou. Há anos que leva uma vida dupla, dissimulada, sempre com as quatro ou cinco mulheres por que vai girando. As mesmas mentirinhas, a encobrir a sua incapacidade para se comprometer nem que seja só durante umas férias ou uma simples viagem. E a mesma fixação no trabalho, para se defender de qualquer tipo de intromissão mais íntima.

Só me falta referir o António que deixou de trazer a companheira de há um quarto de século. Confessou, ali mesmo, que o pior de tudo foi quando se apercebeu que a mulher o tratava como ao filho. Duas crianças, no fundo, que ela amava, tanto quanto destratava. A desigualdade gerada no casal, que o colocava numa posição de subalternidade e de incompetência, transformou-o numa pessoa que se sentia sempre em falta, a precisar de ser vigiada. E, se ficou dependente de quem o castigava, pagou um preço elevado: perdeu a libido, para não perder a mulher. Um horror!

À volta da mesa, as horas pareciam não passar. Houve momentos tristes, mas no geral a conversa foi tão sincera, quanto animada. Cada caso é um caso, cada pessoa um mundo pequeno. Isto para quem gosta do género de máximas, mais ou menos banais. A minha avó dizia, apenas, que à mesa não se envelhece. E tinha razão. Pessoalmente, fiquei a pensar que não tenho uma ideia formada acerca do futuro dos nossos filhos. Também me assustam os retratos apocalípticos de quem acha que está tudo cada vez pior, porque a internet e as tecnologias deram cabo disto tudo.

Mas será verdade que desapareceram da escola as referências à ciência ou aos grandes criadores, artistas e escritores? Será que o dinheiro ou a falta dele tomou conta de tudo? A educação, tal como o conjunto da sociedade, pode ser julgada como sendo determinada por um sistema de mercado, mais ou menos regulado juridicamente? Onde está a capacidade para cruzar conhecimentos e conseguir fazer valer argumentos, ao mesmo tempo que se conservam sentimentos? E alguém sabe quanto ganham, ao certo, os professores que educam os nossos filhos? Ou, de um modo mais geral, quais são os argumentos e os modos de sentir que estão certos?

Não sei responder a todas essas questões. Tenho muitas dúvidas. Pensei eu, já a caminho de casa. Ao reler tudo isto, penso, agora, que talvez fosse melhor esquecer essas conversas e dedicar mais atenção ao que por aí vai de guerra e de lutas políticas. Só assim conseguirei fugir a esse falatório constante sobre sentimentos e emoções. No fundo, é aquilo que mais nos interessa, embora não o consigamos manter por muito tempo.

Uma amiga, a quem pedi para ler este texto antes de ser publicado, atirou-me: – Que texto! Um pouquinho desencantado, não? Os homens com quem te dás não interessam a ninguém. Quanto às mulheres, parece que não há vida quando não se tem um homem. Que sufoco! Tão deprimente...



Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

