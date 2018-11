Hélder Menezes de Gouveia é o novo secretário-coordenador da secção do PS no Luxemburgo. Sem qualquer surpresa, e como único candidato, a confirmação foi feita na assembleia eleitoral desta quinta-feira.

Hélder Menezes de Gouveia é o novo coordenador do PS-Luxemburgo

"Os desafios mais próximos [do novo coordenador] no calendário serão o reforço da participação cívica e eleitoral dos portugueses no Luxemburgo, as eleições europeias e as legislativas do próximo ano", refere o PS-Luxemburgo em comunicado.



O novo secretário-coordenador, natural da Madeira e residente há 10 anos no Luxemburgo, sucede assim a Mili Tasch-Fernandes, que decidiu convocar eleições antes do termo do seu mandato. "Renovar as fileiras e incutir um novo sopro e novas ações, cedendo essa responsabilidade de liderança aos mais novos para a consolidação do caminho já feito nos últimos anos" são as justificações evocadas por Mili Tash-Fernandes para esta mudança.

Hélder Menezes de Gouveia tem participado ativamente nos trabalhos do PS no Luxemburgo durante estes últimos dois anos.

Mili Fernandes-Tasch, dirigente associativa e política, vai continuar nas fileiras do PS-Luxemburgo, mas sem cargos de liderança.