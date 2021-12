A principal missão deste serviço canino é detetar estupefacientes no interior da prisão.

Prisões

"Haze" e "Vic". Os dois novos cães pisteiros do Centro Penitenciário

A principal missão deste serviço canino é detetar estupefacientes no interior da prisão.

“Haze” e “Vic” são os nomes dos dois novos cães pisteiros no ativo no Centro Penitenciário. Segundo a Administração Penitenciária, estes dois cães, juntamente com os seus adestradores, formam um novo serviço na prisão do Luxemburgo.

Atualmente, estão a seguir uma formação de base na Autoridade Alfandegária. Esta formação consiste na deteção de drogas e outros produtos proibidos, mas também se foca na relação entre o homem e o cão.

A principal missão deste serviço canino é detetar estupefacientes no interior da prisão. Após a formação, os membros vão efetuar controlos tanto no estabelecimento prisonal de Giwenich como no de Schrassig.

Hoje em dia estes controlos são feitos pela polícia grã-ducal e pelos agentes da Autoridade Alfandegária.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.