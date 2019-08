O caso ia começar a ser julgado já a 9 de setembro.

Harvey Weinstein. Novas acusações adiam julgamento para janeiro de 2020

Ana Patrícia CARDOSO O caso ia começar a ser julgado já a 9 de setembro.

O julgamento do antigo produtor de cinema Harvey Weinstein foi adiado para janeiro de 2020 devido à introdução de duas novas acusações de assédio sexual.

Weinstein compareceu na passada segunda-feira num tribunal de Manhattan, Nova Iorque, para ouvir as novas acusações e declarou-se inocente de qualquer relação sexual não-consentida. A acusação explicou que as novas acusações são necessárias para estabelecer fundamento legal para o testemunho da atriz Annabella Sciorra, mais conhecida por ter integrado o elenco da série “Os Sopranos”, que acusa Weinstein de a ter violado em 1993.

Sciorra não foi incluída no processo como vítima, porque o alegado ataque ocorreu há demasiado tempo para ser julgado, mas a acusação quer usar o testemunho da atriz para demonstrar que Weinstein tinha um padrão comportamental de atacar sexualmente mulheres, necessário para provar a acusação de agressão sexual predatória.

A defesa qualificou as novas acusações de “manobra de última hora” que “suscita questões legais significativas” e anunciou que vai pedir ao tribunal para as rejeitar. A defesa também quer mudar o local do julgamento para fora de Nova Iorque devido à intensa cobertura mediática.

Weinstein, 67, cofundador dos estúdios Miramax e da Weinstein Company, está em liberdade graças ao pagamento de uma fiança de um milhão de dólares ( (cerca de 890 mil euros). A sua empresa "Weinstein Company" caiu em falência. O próprio Weinstein caiu em desgraça, tendo sido expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelos famosos prémios de cinema de Hollywood, os Óscares.

O escândalo relacionado com o comportamento sexual abusivo que terá mantido durante décadas, sobretudo com mulheres, rebentou em 2017 e originou o movimento feminista #MeToo, que encorajou milhões de mulheres vítimas a denunciarem comportamentos semelhantes.

Mais de 80 mulheres vieram a público denunciar comportamentos inapropriados e excêntricos, que envolvem assédio sexual por parte do empresário, uma "violação civil e não criminal", escreve o jornal americano.