O produtor de cinema norte-americano foi condenado pelos crimes de violação e agressão sexual.

Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão

Lusa

Harvey Weinstein, 67 anos, estava acusado de crimes ocorridos entre 2006 e 2013, e o julgamento teve início a 06 de janeiro, sendo considerado um momento histórico do movimento #MeToo de denúncias de abusos sexuais na indústria do entretenimento.

Das cinco acusações de crimes sexuais que recaíam sobre Harvey Weinstein o júri revelou a 24 de fevereiro que o considerava culpado de dois crimes sexuais ocorridos em 2006 e 2013 com duas mulheres: Ato sexual criminoso em primeiro grau e violação em terceiro grau.

Weinstein, detido em maio de 2018, insistiu na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos.

No tribunal, o produtor chegou a dizer que estava confuso e preocupado. "Acho que os homens estão confusos com tudo isto… com este sentimento de que milhares de homens e mulheres estão a perder os seus processos. Estou preocupado com este país".