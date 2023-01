O príncipe defendeu o seu livro de memórias na televisão, dizendo que escrevê-las foi "necessári0" mas que não quis "magoar" a família real britânica.

Sociedade 4 min.

'Spare'

Harry quis acabar com '38 anos de manipulações" na polémica biografia

AFP O príncipe defendeu o seu livro de memórias na televisão, dizendo que escrevê-las foi "necessári0" mas que não quis "magoar" a família real britânica.

A rivalidade com o irmão William, o funeral da mãe, a princesa Diana, e o desejo de se reconciliar com a família real britânica foram algumas das confissões que o príncipe Harry fez numa entrevista à estação britânica ITV, no último domingo, antes da publicação oficial da sua biografia, "Spare".

As razões que o levaram a escrever as memórias

Harry começou por falar sobre as razões que o fizeram escrever este livro, justificando-o com o facto de querer esclarecer o que foi dito sobre si e a sua família ao longo de toda a sua vida. Foram "38 anos de distorções e manipulações intencionais" que o levaram a escrever, o que considerou "necessário" para determinar alguns "factos históricos". Contudo, garantiu que nada "foi feito com a intenção de ferir ou prejudicar" o pai, Carlos III, o irmão William ou os restantes elementos da família real.

Harry afirmou que precisava de escrever este livro porque "algumas pessoas decidiram aliar-se ao diabo para reabilitar a imagem" à sua custa e à da sua família.

Os ruídos, a multidão e o silêncio no funeral da mãe

Harry recordou também o dia do funeral da mãe, a princesa Diana, que morreu em 1997, quando ele tinha apenas 12 anos. Harry, tal como o irmão, seguiram atrás do caixão de Diana durante a cerimónia fúnebre.

Diana, 'a madrasta feia' e os talibãs. Livro de Harry é (mais) uma bomba para Buckingam Depois da série documental na Netflix, a biografia do filho mais novo do rei Charles III promete desvendar ainda mais segredos dos bastidores da monarquia britânica.

O príncipe lembrou alguns detalhes que o marcaram nesse dia. "O barulho dos freios [dos cavalos], dos cascos a baterem no chão e, por vezes, do cascalho debaixo dos pés, assim como os gritos da multidão", são sons que guardou. Por outro lado, também o marcou "o silêncio absoluto". "É algo que ficará para sempre na minha memória", afirmou, admitindo ter "chorado, apenas uma vez, no funeral" da mãe.

Sobre a morte de Diana "há muitas coisas que permanecem por explicar"

Harry disse ter visto o ficheiro secreto do governo sobre a morte de Diana, incluindo as fotografias do acidente de carro que a vitimou. Explicou que, já em adulto, caminhou pelo túnel da Alma em Paris, onde Diana morreu. "Há muitas coisas que permanecem por explicar", afirmou.

"Já me foi perguntado se quero abrir outra investigação. Nesta fase, não vejo qual seria a utilidade real disso", ressalvou.

Sobre a sua relação com o irmão William

Harry não se coibiu de falar da rivalidade de longa data com o irmão William, lembrando como costumavam lutar um contra o outro quando eram crianças, de como William o ignorava na escola e até de como o irmão lhe tentou fazer a barba antes do casamento com Meghan.

Harry acusa William de ter acreditado ingenuamente na forma como os tabloides britânicos retrataram Meghan, o que levou mesmo a um confronto físico entre os dois.

Líder talibã critica príncipe Harry e acusa-o de crimes de guerra "O meu número [de mortes] é 25. Não é um número que me dê satisfação, mas também não me envergonho disso", escreve Harry, na biografia que será lançada dia dez.

Apesar de, segundo afirmou, William e Kate serem fãs da série americana "Suits", na qual Meghan desempenhava um dos papéis principais, tanto o irmão como a cunhada não esperavam que ele mantivesse uma relação com uma atriz norte-americana mestiça e divorciada.

"Havia muitos estereótipos" sobre a antiga atriz que "criaram uma barreira" no acolhimento que foi feito pela família real, afirmou o Duque de Sussex. Contudo, admitiu que William "nunca tentou dissuadi-lo de casar com Meghan", ainda que tenha expressado "preocupações".

Sobre as alegações de racismo na família real

Harry negou que ele e Meghan tenham alguma vez acusado a família real de racismo quando um dos seus membros lançou questões sobre a cor do seu filho antes de este nascer. O Duque considerou que se tratou de um "preconceito inconsciente", mas que precisa de ser debatido.

Um incidente mais recente em que uma amiga próxima da falecida rainha Isabel II, Susan Hussey, perguntou repetidamente a uma ativista negra britânica, Ngozi Fulani, de onde ela "realmente era" é outro exemplo disso, ilustrou o príncipe e Duque de Sussex.

O que Harry deseja para o futuro

Harry mostrou estar "100%" convicto de que se reconciliará com a sua família, e que isso poderá ter um "efeito dominó em todos". No entanto, disse não acreditar que o pai ou o irmão viessem a ler o seu livro.

Harry confessou que se sentia "num bom estado de espírito" para ter uma conversa delicada com a sua família. "Tem sido duro, não vou mentir", afirmou, referindo-se aos últimos anos. Mas "a realidade é que nunca estive tão feliz", rematou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.