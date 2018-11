À margem do Dia das Bruxas, que se comemorou ontem, o Eurostat divulgou ontem quem são os maiores produtores de abóbora da União Europeia.

Halloween. Qual é o maior produtor de abóbora da UE?

As abóboras são um dos principais elementos de decoração no Halloween e um legume da estação de outono. À margem do Dia das Bruxas, que se comemorou ontem, o Eurostat, gabinete de estatísticas europeu, divulgou números relativos aos maiores produtores de abóbora, abóbora-menina e outras variedades.

Segundo os números do Eurostat, a Espanha é o maior produtor da UE, tendo colhido em 2017 cerca de 115 mil toneladas. No segundo lugar desta lista surge a França, com 96 mil toneladas, seguida da Alemanha, com 92 mil. Portugal e Polónia completam o top 5 com 75 mil tonaledas produzidas. Como habitualmente, a noite de Halloween foi ontem celebrada no Luxemburgo, em vários pontos do centro da cidade.

Redação Latina

