Habitantes de Sandweiler chamados às urnas em abril. Voto é obrigatório

Diana ALVES

Os habitantes de Sandweiler são chamados às urnas em abril no âmbito de um referendo sobre o futuro do edifício que alberga a sede da autarquia. A consulta pública está marcada para o dia 25 de abril e o voto é obrigatório.

O ato eleitoral surge na sequência de uma petição assinada por mais de 500 pessoas sobre um projeto do colégio de vereadores que prevê a demolição do edifício atual da autarquia de Sandweiler e a construção de um novo edifício. O projeto não é unânime e foi alvo de críticas de alguns, que consideram que o novo edifício será demasiado caro.

Os subscritores da petição conseguiram que fosse convocado um referendo sobre a matéria, mas a organização da consulta pública está também longe de gerar consenso. De acordo com a imprensa nacional, nenhuma das três questões do referendo pergunta diretamente aos cidadãos se concordam ou não com a demolição da sede atual da autarquia.



Apesar do caráter consultivo da votação, todas as pessoas inscritas nas listas eleitorais para as eleições comunais são obrigadas a participar. Quem não puder deslocar-se às urnas no dia poderá votar por correspondência. Para optar por este regime, os eleitores terão de fazer o pedido através da plataforma MyGuichet.lu ou por correio. Se optarem pela via postal, os eleitores devem enviar o pedido para o colégio de vereadores da comuna de Sandweiler o mais tardar até 16 de março, se a carta tiver de ser enviada para o estrangeiro; ou até 31 de março, se se tratar de uma morada no Luxemburgo.

