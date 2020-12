O conselheiro comunal Guy Foetz defende que os serviços municipais da capital devem de passar a agir face às situações de risco dos inquilinos.

Habitação. "Há que proteger as pessoas das expulsões ilegais"

Paula SANTOS FERREIRA O conselheiro comunal Guy Foetz defende que os serviços municipais da capital devem de passar a agir face às situações de risco dos inquilinos.

"Os municípios devem cumprir as suas missões legais, incluindo o dever de proporcionar alojamento a todas as pessoas residentes no território do município, na medida do possível, como no caso de despejos de inquilinos", diz Guy Foetz, conselheiro comunal Déi Lenk na comuna da capital. De facto, acrescenta, há pouca habitação de emergência disponível nos municípios e a crise pandémica agravou ainda mais esta falta de apartamentos ou de quartos mobilados.

É aos municípios que cabe a responsabilidade de alojar quem fica sem teto, de repente, como nos casos das expulsões dos inquilinos. Um artigo publicado esta quarta-feira dá conta de um aumento dos despejos ilegais no país. Há testemunhos e relatos das pressões e expulsões, que afetam sobretudo famílias fragilizadas durante a crise da covid-19 às mãos dos proprietários desonestos.

Os alojamentos de urgência disponíveis nas comunas são poucos e a crise da pandemia veio agravar ainda mais esta falta de casas ou quartos temporários. "Apenas alguns municípios assumem esta responsabilidade devido à falta de habitação adequada disponível", facto que se agravou com a crise pandémica, vinca ao Contacto o deputado Yves Crutchen, do LSAP.

O conselheiro comunal Guy Foetz alerta para a falta destas habitações municipais urgentes, e pede ao município para estar também mais atento para as situações que estão a acontecer "clandestinamente".

"A comuna tem de proteger os inquilinos das expulsões ilegais", vinca este conselheiro. "Há seguramente pessoas em risco de ficar sem casa que por desconhecimento ou outra razão não contactam as entidades oficiais", frisa este conselheiro comunal da cidade do Luxemburgo.

"As comunas têm de passar a agir de forma mais ofensiva, conhecer bem as situações de risco em que se encontram os inquilinos, tem de agir por conta própria e a tempo", defende.

No caso do seu município, Guy Foetz deixa claro que "os serviços não estão inativos e fazem o melhor possível" para albergar todas as pessoas expulsas com base numa decisão do tribunal, mas é preciso agir preventivamente para "impedir as ações ilegais, como as pressões e expulsões por parte dos proprietários". "Até agora, a cidade tem sido sempre capaz de cumprir a sua obrigação de providenciar o realojamento de emergência após um despejo", garantem ao Contacto os serviços municipais da capital. Agora, prestes a entrar na quadra festiva

Já sobre o número de despejos na capital desde o fim da sua proibição, com o desconfinamento, estes serviços indicam que "em outubro registaram-se quatro despejos, e dois no mês de novembro". Números que "constituem uma diminuição de 50% em relação a 2019, onde houve sete casos em outubro e cinco em setembro", referiu. Já entre agosto e setembro verificou-se um "aumento" em relação aos mesmos meses de 2019, esclareceu, por seu turno, o vereador Maurice Bauer numa sessão do conselho comunal, a 28 de setembro, e em resposta à pergunta de Guy Foetz.

De acordo com este vereador, em agosto passado ocorreram 18 despejos, 14 dos quais residenciais. "Destes, três foram cancelados e nos restantes 11 casos foi encontrada uma solução, não tendo a cidade recebido qualquer pedido de alojamento". Em setembro, acrescentou, registaram-se 13 expulsões, quatro dos quais foram anuladas. E, em apenas dois casos houve necessidade de a comuna alojar as pessoas. A crise da covid-19 "não está a originar um crescimento das expulsões", concluiu este vereador. Só que para quem está no terreno estes números estão muito aquém da realidade, do que acontece "clandestinamente".

