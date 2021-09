Os últimos casos no Grão-Ducado foram detetados em 2017, mas no início deste ano surgiram animais infetados em França e em zonas belgas fronteiriças.

Primeiro caso de gripe das aves detetado na comuna de Betzdorf

O Ministério da Agricultura confirmou a existência de um caso de gripe das aves (vírus H5N8) numa criação de aves amadora em Olingen, localidade pertencente à comuna de Betzdorf. O vírus tinha sido detetado no país pela última vez em 2017.

Segundo as autoridades, o caso surge após a importação de aves oriundas de um mercado na Bélgica e foram tomadas algumas medidas preventivas, nomeadamente a proteção das aves domésticas de qualquer contacto com aves selvagens. A administração recomenda confinar as aves no interior, e alimentá-las neste mesmo espaço resguardado.

Qualquer caso suspeito deve ser comunicado ao veterinário e a importação de aves deve ser certificada por um veterinário do país de origem. "O veterinário deve certificar a ausência de "qualquer suspeição da doença nas aves em questão. Uma forma de poder continuar a importar aves dos mercados limítrofes, sem no entanto contagiar as aves luxemburguesas", esclarecem as autoridades. Esta obrigatoriedade também é válida para os casos de compra de aves no mercado.

Os últimos casos de H5N8 no Grão-Ducado foram detetados em 2017, mas no início deste ano surgiram animais infetados em França e em zonas belgas próximas da fronteira.

A Inspeção Veterinária relembra, por fim, que o consumo de carne e ovos de animais infetados não constitui um risco para o ser humano.

