Há vacinas falsas a circular na Bélgica

Num alerta que podia ser global, as autoridades de saúde belgas lembram que "é fortemente desaconselhado comprar estas vacinas na rua, numa loja ou online".

"As únicas vacinas seguras e eficazes são gratuitas e administradas em centros de vacinação, hospitais ou casas de repouso e cuidados". Foi dito na Bélgica, mas, à escala da pandemia, o alerta das autoridades poderia ser lançado em todo o mundo. Depois de a Interpol ter intercetado a rede que fabricava resultados PCR falsificados em Paris, as imitações também chegaram às vacinas. Misturada com o medo e o cansaço associados às restrições e ao isolamento, a procura do "escudo" contra a covid-19 pode ter efeitos perversos.

Alarmadas com as eventuais consequências para a saúde individual dos cidadãos e para a saúde pública em geral, as autoridades belgas condenaram veementemente o mercado que promove a falsificação dos fármacos que prometem um regresso às rotinas da pré-pandemia. Ainda esta terça-feira, a responsável pelo plano de vacinação do país lembrou que "é portanto fortemente desaconselhado comprar estas vacinas na rua, numa loja ou online".

De facto, sem qualquer comprovação científica, estas falsificações podem criar problemas de saúde graves ou trocar as voltas ao próprio plano de vacinação. Ainda que não se conheça o berço das vacinas falsas, Sabine Stordeur disse aos microfones do país que os fármacos são "aparentemente de origem russa".

Numa espécie de lembrete, a co-responsável pela gestão das vacinas na Bélgica lembra que estas devem ser administradas e acompanhada por um profissional de saúde que esteja preparado para intervir no caso de uma reação alérgica grave, no prazo de 15 minutos após a injecção. Além disso, o fármaco deve obedecer a condições de armazenamento específicas.

Imunidade de grupo ainda é uma miragem Sem "influência direta" no mercado e na chegada das vacinas ao Grão-Ducado, o Governo admite que "ainda não é possível apontar uma data" para a imunização de, pelo menos, 70% dos residentes. A Universidade do Luxemburgo diz que é possível fazê-lo em três meses. Basta que 2.700 pessoas sejam vacinadas por dia.

Apesar de a conta-gotas, os 'antídotos' cientificamente testados e aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) já permitiram vacinar com as duas doses 203 mil pessoas no país vizinho. Nas contas do Politico.eu, a Bélgica deve ter 70% da população vacinada em abril de 2023, um mês antes do Luxemburgo.

