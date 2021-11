O acordo assinado pela União Europeia permite a compra de 60 milhões de doses da farmacêutica Valneva em dois anos. O que acontecerá após a Agência Europeia do Medicamento autorizar o uso do novo fármaco.

Sociedade 2 min.

Covid-19

Há uma nova vacina anticovid contratada para a UE

Telma MIGUEL O acordo assinado pela União Europeia permite a compra de 60 milhões de doses da farmacêutica Valneva em dois anos. O que acontecerá após a Agência Europeia do Medicamento autorizar o uso do novo fármaco.

A União Europeia assinou esta quarta-feira, dia 10, um novo contrato com uma farmacêutica para fornecimento de vacinas contra a covid-19. O acordo foi celebrado com a francesa Valneva e vai permitir que os países da UE adquiram um total de 27 milhões de doses em 2022 e 33 milhões de doses em 2023. A utilização da vacina está ainda dependente da aprovação final da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

EMA avalia administração de vacina da Moderna a partir dos 6 anos Decisão do regulador europeu é divulgada na mesma semana em que o fármaco deste laboratório deixou de ser recomendado, em França, para pessoas com menos de 30 anos.

Este é o oitavo contrato celebrado pela equipa de negociadores da Comissão Europeia em nome dos 27 países. A presidente do executivo europeu, Ursula von der Leyen, considerou que o contrato “permite que a vacina seja adaptada às novas variantes”. Von der Leyen pediu ainda, na ocasião, que os europeus que não estão ainda vacinados o façam.

Prevê-se que a covid-19 esteja controlada em muitas partes do mundo em 2023.

A Europa enfrenta agora a pandemia dos não vacinados. Stella Kyriakides, a comissária europeia da saúde, ao anunciar o novo contrato pediu aos Estados- membros que continuem a “vacinar, vacinar, vacinar”.

A Valneva é uma vacina de tecnologia tradicional, usada há mais de 60 anos, segundo a qual um vírus vivo é inativado por um processo químico. Esta tecnologia é usada nas vacinas contra a gripe e na maior parte das vacinas que são aplicadas às crianças.

Em outubro, após um estudo comparativo, a Valneva emitiu um comunicado no qual sustentava que a sua vacina “era tão boa, senão melhor” que a vacina da AstraZeneca. Com o anúncio do contrato com a UE, as ações da Valneva subiram 20% esta quarta-feira.

Disputa com governo britânico

Atualmente, a Valneva está envolvida numa disputa com o governo britânico, que tinha celebrado um acordo de compra de 100 milhões de doses e desistiu dele em setembro.

UE promete cinco tratamentos eficazes contra a covid-19 até ao fim do ano O comprimido da Merck é um dos que está em fase de aprovação, mas não é o único.

O ministro da saúde, Sajid Javid, disse no parlamento inglês que esta vacina não receberia aprovação da autoridade reguladora do medicamento no Reino Unido. Os responsáveis da Valneva queixaram-se da perda de credibilidade que as declarações do político causaram à empresa e querem um pedido de desculpas ou admitem a hipótese de recorrer ao tribunal.

As vacinas anteriormente contratadas para uso na União Europeia são a AstraZeneca, a Sanofi-GSK, a Janssen, a BioNtech-Pfizer, a CureVac, a Moderna e a Novavax.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.