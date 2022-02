A sub-variante da Omicron, BA.2, é mais contagiosa do que a original, BA.1. OMS afirma que, para já, não há provas de que seja mais grave.

Há uma nova sub-variante da Omicron e é ainda mais contagiosa

Tiago RODRIGUES Há uma nova sub-variante da Omicron a circular e já foi detetada em 57 países. Vários estudos sugerem que é mais contagiosa do que a original, mas a OMS afirma que, para já, não há provas de que seja mais grave.

Um estudo dinamarquês publicado na segunda-feira sugere que a nova sub-variante da Omicron, a BA.2, é mais contagiosa do que a original, a BA.1. "O estudo mostra que se uma pessoa do seu agregado familiar for infetada com a BA.2, existe um risco global de 39% de que outro membro do agregado familiar seja infetado na primeira semana. Em contraste, se a pessoa estiver infetada com a BA.1, o risco é de 29%", explicou a Autoridade Dinamarquesa de Controlo das Doenças Infecciosas (SSI).

O estudo envolveu cerca de 18 mil pessoas e foi conduzido por investigadores da ISS em colaboração com universidades dinamarquesas de 20 de dezembro a 18 de janeiro. Na Dinamarca, a BA.2 já é dominante e destronou a variante original da Omicron. Segundo a ISS, esta linhagem é 1,5 vezes mais contagiosa do que a BA.1.

"As pessoas não vacinadas são também mais suscetíveis de serem infetadas com a BA.2 em comparação com a BA.1", salientou Camilla Holten Møller, médica da ISS.

O estudo também mostra que as pessoas vacinadas, especialmente as que receberam a dose de reforço, têm muito menos probabilidade de ser infetadas. Apesar de um número recorde de casos, com um aumento de 43% de novas infeções em sete dias, a Dinamarca, que tem 5,8 milhões de habitantes, levantou todas as restrições na terça-feira.

Sub-variante detetada em 57 países

A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou na terça-feira que a nova sub-variante da Omicron já foi detetada em 57 países.

No seu boletim epidemiológico semanal, o organismo explica que esta variante - que representa mais de 93% de todos os espécimes de coronavírus recolhidos durante o mês passado - tem várias sub-variantes: BA.1, BA.1.1, BA.2 e BA.3.

A BA.1 e a BA.1.1 - as primeiras versões identificadas - ainda constituem mais de 96% das sequências Omicron carregadas para a base de dados global GISAID.

No entanto, tem havido um aumento acentuado do número de casos com a sub-variante BA.2, que tem várias mutações que diferem da versão original, incluindo no pico da proteína que marca a superfície do vírus e é essencial para a entrada em células humanas.

"As sequências designadas pela BA.2 foram submetidas ao GISAID por 57 países até à data", disse a OMS, acrescentando que em alguns países esta sub-variante representa agora mais de metade das sequências Omicron recolhidas.

A OMS declarou que pouco se sabe sobre as diferenças entre as sub-variantes e pediu estudos sobre as suas características, incluindo a transmissibilidade, a capacidade de escapar à proteção imunitária e a virulência.

Vários estudos recentes sugeriram que a BA.2 é mais contagiosa do que a Omicron original. Maria Van Kerkhove, uma das especialistas da OMS em covid-19, explicou aos jornalistas na terça-feira que a informação sobre a sub-variante era limitada, mas que alguns dados iniciais indicavam que a BA.2 tinha "um ligeiro aumento na taxa de contágio em comparação com a BA.1".

A Omicron causa geralmente sintomas menos graves do que as variantes anteriores do coronavírus e Van Kerkhove disse não haver provas até agora de que a sub-variante BA.2 fosse mais grave.

"Temos uma boa vigilância a nível mundial para entender as sub-variantes da Omicron. Estamos a trabalhar com milhares de especialistas de todo o mundo para rastrear este vírus e suas as linhagens, incluindo a BA.2, para percebermos melhor as alterações", assegurou a especialista.

Circulação reduzida em Portugal

A sub-variante BA.2 da Omicron, detetada pela primeira vez em Portugal no final de dezembro, tem aumentado de frequência, mas os últimos dados indiciam uma circulação comunitária reduzida, anunciou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), na terça-feira.

Esta sub-variante, com características genéticas semelhantes à BA.1, foi detetada pela primeira vez em Portugal em amostragens aleatórias por sequenciação entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

"A sua frequência relativa tem aumentado paulatinamente desde então, embora os dados de sequenciação obtidos até à semana de 17 a 23 de janeiro sugiram uma circulação comunitária reduzida", adianta o relatório.

(Com AFP e Lusa)



