Há uma nova palavra no glossário da pandemia: "covidiota"

Há uma nova palavra no glossário luxemburguês da pandemia da covid-19. "covidiota" é a mais recente expressão a ser acrescentada.

A palavra, que tem um caráter pejorativo, é um neologismo criado a partir da junção de "covid" com "idiota" e, basicamente, serve para alguém que não entende ou respeita as medidas gerais de segurança.

Recorde-se que o centro de língua luxemburguesa tem vindo a acumular uma lista de termos e frases relacionados com a pandemia. Ao chegar à letra "C", pouco mais abaixo que as palavras "confinamento" e "corona", surge agora o termo "covidiot" (assim como o feminino "covidiotin"). Dispensando traduções no glossário (só aparece em alemão e francês), a palavra. Em português, a expressão ("covidiota") também é usada informalmente, e como o mesmo sentido, e abrange os dois géneros, feminino e masculino.

Glossário está também disponível em português

O glossário da pandemia foi lançado este mês pela Universidade do Luxemburgo, contendo termos e conceitos técnicos relacionados que foram entrando no vocabulário do dia a dia, com o novo coronavírus. O objetivo é ajudar a "compreender melhor a covid-19" e sua terminologia.

Elaborada por três investigadores, a lista está organizada por ordem alfabética, como num dicionário normal, e inclui uma série de "definições e explicações breves para ajudar os leitores a compreender esta terminologia específica".



Além do luxemburguês, os termos, e respetiva explicação ou tradução, estão disponíveis em inglês, francês e alemão e também em português, a partir da palavra "antigène".

Pode consultar o glossário através deste link.





