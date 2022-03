Se adotada em toda a UE, evitar-se-ia a compra de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás.

Quer ajudar a combater a Rússia? Baixe o aquecimento de casa em 1ºC

Telma MIGUEL Se adotada em toda a UE, evitar-se-ia a compra de 10 mil milhões de metros cúbicos de gás. Esta é uma das dez propostas da Agência Internacional de Energia para levar a União Europeia a diminuir a dependência do gás russo em pelo menos um terço no prazo de um ano e ao mesmo tempo combater as alterações climáticas. O relatório é uma contribuição para o plano para acabar com a dependência energética da Rússia que a Comissão Europeia vai apresentar para a semana

Enquanto a solidariedade com os ucranianos cresce por toda a Europa, há uma maneira que, mesmo sem sair de casa, os europeus podem adotar para ajudar no esforço de guerra contra a Rússia. Basta baixar a temperatura dos termóstatos das casas, normalmente aquecidas a gás na Europa Central.

Segundo os cálculos da Agência Internacional de Energia (IEA) a temperatura média das casas europeias no inverno é mantida nos 22º C. Por cada grau de aquecimento que se baixasse, haveria uma redução de 10 mil milhões de metros cúbicos, ao mesmo tempo que se reduz a fatura energética. “Campanhas públicas de consciencialização poderiam encorajar estas medidas. E novos regulamentos nos edifícios públicos poderiam também ser uma ferramenta importante”. Talvez seja esta a altura de a Europa Central deixar de andar de “t-shirt” em casa no inverno e adotar o uso da mantinha para tapar as pernas das casas portuguesas.

45% das importações de gás da Europa provêm da Rússia

A dependência energética da Europa tem sido vista como uma das principais armas de chantagem política de Putin e mesmo durante as pesadas sanções económicas que a União Europeia (UE) e os aliados recentemente impuseram, as importações de gás e petróleo continuam a fazer-se como se não houvesse uma guerra em curso. Segundo um estudo da Agência Internacional de Energia (IEA), a maior autoridade mundial em questões energéticas, em 2021 a União Europeia importou 155 mil milhões de metros cúbicos de gás natural da Rússia, o equivalente a 45% do total de importações de gás. Esta transação, com os preços do gás e petróleo russos cada vez mais alto, é também uma fonte de financiamento muito importante da máquina de guerra russa, neste momento brutalmente atirada contra a Ucrânia.

“Já ninguém tem ilusões. O uso da Rússia dos seus recursos de gás natural como uma guerra económica e política prova que a Europa tem que agir depressa para enfrentar uma considerável incerteza quanto aos fornecimentos de gás no próximo inverno”, disse o diretor executivo da agência, Fatih Birol. O plano em 10 pontos que esta quinta-feira a IEA apresentou “fornece os passos eficazes para a Europa cortar com a dependência da Rússia em mais de um terço ao fim de um ano e ao mesmo tempo apoiar a transição para as energias verdes de uma forma segura e eficaz”. E, alertou, Fatih Birol - tal como tem feito nas inúmeras vezes em que se tem pronunciado sobre a transição energética - as energias verdes têm que ser dominantes o mais rápido possível.

Neste caso, o plano mata dois coelhos de uma cajadada: diminui a dependência da Rússia (neste contexto de guerra, mais premente que nunca) e “acelera a transição para as energias limpas o mais depressa possível”. Segundo Fatih Birol, o plano apresentado vai ao encontro da Lei do Clima europeia e do seu Pacote Fit for 55 de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. Porque há um perigo real de - para se libertar do gás e petróleo da Rússia - a Europa reativar as ainda mais poluentes centrais a carvão que já deviam estar a fechar.

Na verdade, disse, “a Europa poderia explorar outras avenidas para reduzir a importação de gás mais depressa – mas com grandes aspetos negativos, tais como o recurso às centrais a carvão ou usando petróleo nas centrais a gás”. Mas isso seria um caminho muito perigoso. O facto de estas alternativas não estarem alinhadas como os objetivos do Pacto Ecológico Europeu – e com os desafios mundiais saídos da COP26, em Glasgow – exclui-as de serem sequer consideradas, justificou Fatih Birol.

Muitas das ações propostas pela IEA para aliviar a dependência energética europeia das jazidas de combustível fóssil russo são também elementos chave do Plano para o mundo chegar às emissões zero em 2050.

Os dez pontos do plano : redução de 50 mil milhões de metros cúbicos

A Comissão Europeia irá para a semana apresentar uma Comunicação sobre Energia, e a comissária encarregue da pasta, Kadri Simson, salientou que “reduzir a nossa dependência do gás russo é um imperativo estratégico para a União Europeia. Nos últimos anos, já diversificámos os nossos fornecedores, criando terminais LNG e novos interconectores. Mas o ataque da Rússia à Ucrânia é um marco histórico”. Por isso, salientou que a proposta da IEA sublinha “os vários passos concretos que podemos tomar para esse objetivo. É uma contribuição muito oportuna e valiosa para o nosso trabalho”. E garantiu que é preciso a UE libertar-se da dependência do gás russo o mais depressa possível. Nos últimos meses, a Comissão Europeia, em aliança com a Casa Branca, tem tentado procurar novos fornecedores, mas o processo não se conclui da noite para o dia.

De forma resumida, a partir do vasto relatório da IEA, os dez pontos são os seguintes.

1. Não assinar mais nenhum contrato de fornecimento de gás com a Rússia, o que levará a uma diversificação de fornecimento para lá do ano corrente.

2. Maximizar os fornecimentos de gás de outros fornecedores, o que aumenta o fornecimento de gás de outros países em cerca de 30 mil milhões de metros cúbicos.

3. Introduzir obrigações de armazenamento mínimo de gás (um dos calcanhares de Aquiles da União Europeia, que tem vindo a ser discutido pelos vários países), de forma a ter uma maior resiliência para o próximo inverno.

4. Acelerar o desenvolvimento de novas centrais de energia solar e eólica, o que reduz o uso de gás em cerca de 6 mil milhões de metros cúbicos por ano.

5. aproveitar ao máximo as fontes de energia de baixas emissões, tal como a energia nuclear e a bioenergia, o que reduziria o uso de gás em 13 mil milhões de metros cúbicos por ano.

6. Promulgar medidas fiscais no curto prazo para proteger famílias e empresas vulneráveis por causa da subida de preços, o que cortaria a fatura energética mesmo quando os preços subirem.

7. Acelerar medidas de eficiência energética nas casas e nas empresas, que poderá levar a redução de 2 mil milhões de metros cúbico num ano.

8. Acelerar a eficiência energética nos edifícios e na indústria, com cerca de 2 mil milhões de poupança de uso de gás num ano.

9. Encorajar a redução da temperatura do termostato em 1ºC pelos consumidores europeus, o que levará à redução de 10 mil milhões de metros cúbicos num ano.

10. Levar os governos a fazer um grande esforço para diversificar, descarbonizar e flexibilizar o sistema energético.

Se tomados em conjunto, estes passos levarão a uma redução de mais de 50 mil milhões de metros cúbicos, ou um terço do que importamos, dentro de um ano, calcula a IEA.

O LNG a chegar a Sines e o renascimento nuclear francês

O relatório refere que não será simples e irá requerer “esforços concertados em múltiplos setores, juntamente com um diálogo internacional consistentes com outros mercados”. Segundo o relatório, será crítico reforçar outros “pipelines” e exportadores de gás natural liquefeito (LNG, na sigla internacional). Em relação a isto, saliente-se, o secretário de Estado da Energia do governo português, João Galamba, tem dito nos últimos dias que Portugal pode aumentar o fornecimento de LNG à Europa Central, recebendo carga através do porto de Sines que pode encaminhar o gás através do pipeline da Península Ibérica.

Nesta quinta-feira, além de ter sido apresentado à comissária da Energia, Kadri Simson o relatório foi também apresentado a Barbara Pompili, a ministra da transição ecológica francesa (uma vez que é a França quem detém a presidência do Conselho da União). Barbara Pompili salientou que “mais que nunca é essencial libertarmo-nos dos combustíveis fósseis russos e dos combustíveis fósseis em geral. O que está em jogo é a necessidade de acelerar a luta contra as alterações climáticas e, como podemos ver agora, a segurança energética de curto prazo da Europa”.

A França tem em curso um plano para alcançar a sua soberania energética. Emmanuel Macron declarou recentemente um renascimento nuclear francês com a construção de seis novas centrais nucleares, no momento em que a própria UE estuda a hipótese de incluir o nuclear como uma energia de transição. “Vamos olhar para este plano [da IEA] em detalhe. O governo do meu país está a trabalhar num conjunto de medidas para aumentar a robustez do nosso sistema energético, que certamente ecoará as propostas da IEA”, salientou Barbara Pompili.

Nos próximos dias 10 e 11 de Março haverá um conselho de chefes de Estado e de Governo que reunirá em Versalhes e onde esta política energética de combate à Rússia deverá também ser um dos temas em cima da mesa.

