Há, no entanto, condições que têm de ser cumpridas para que possa ter direito à ajuda extra.

CNS

Há um reembolso suplementar para consultas de psicoterapia

Susy MARTINS Há, no entanto, condições que têm de ser cumpridas para que possa ter direito à ajuda extra.

Os pacientes que têm consultas de psicoterapia vão poder beneficiar de um reembolso suplementar para limitar os encargos financeiros. As consultas de psicoterapia são, atualmente, parcialmente reembolsadas por parte da Caixa Nacional da Saúde (CNS) desde o dia 1 de fevereiro.

Setenta por cento da consulta, no valor de 144 euros por hora, é comparticipada pela CNS. Feitas as contas, uma sessão de psicoterapia passou a custar cerca de 44 euros ao paciente.



Psicoterapia. CNS começa a reembolsar consultas É oficial. As consultas de psicoterapia são comparticipadas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

No entanto, a CNS diz estar consciente que mesmo assim, para as pessoas que necessitam de várias sessões de psicoterapia, as despesas são elevadas. Por isso, decidiu criar um reembolso complementar, mas sob algumas condições.

Para poder beneficiar desta ajuda é preciso fazer um cálculo. Se a participação pessoal for acima de 2,5% do rendimento tributável, então a Caixa Nacional da Saúde irá comparticipar a parte que excede.

Para as crianças e jovens até aos 18 anos, as consultas ficam a custo zero.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.