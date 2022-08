Há três lusófonas entre as heroínas da Cidade do Luxemburgo

As oito heroínas que fazem da sociedade um lugar melhor, onde se incluem três lusófonas.

Uma exposição fotográfica no Parque Laval presta homenagem às heroínas do norte da capital, até ao final de setembro.

O Parque Laval que liga os bairros de Weimerskirch e Eich, no norte da capital, é um lugar animado. Há sempre trânsito intenso na ciclovia que o atravessa, pessoas sentadas nos bancos, crianças a brincar nos parques infantis, desportistas a exercitarem-se e residentes à conversa.

A juntar a isto, há agora uma exposição de fotografias no gradeamento do campo de basquetebol. São retratos de oito mulheres muito particulares a quem é feita uma homenagem pela sua vida dedicada aos outros.

"Pela sua dedicação e talentos diversos, estas mulheres contribuíram para tornar nossa sociedade num lugar melhor para se viver", explica Carisa Delgado, a responsável pelo projeto, uma iniciativa da Asti (Associação dos Trabalhadores Imigrantes que visa revitalizar as áreas residenciais à volta de Eich.

Carisa Delgado é a responsável pelo projeto da Asti. Foto: Frank Weyrich

"Local Sheroes" é assim que se intitula a mostra fotográfica. A palavra 'heroes', heróis em inglês, no masculino, foi alterada para vincar que também existem heroínas em feminino. (she é o pronome feminino, em inglês).

As fotos são a preto e branco e os seus autores são alunos do Lycée Technique des Arts et Métiers (LTAM). A exposição pode ser visitada até o final de setembro. Mas quem são estas oito mulheres tão especiais? O "Luxemburger Wort" foi à procura das heroínas.

3 As fotos das oito heroínas estão expostas no Parque Laval até setembro. Foto: Frank WEYRICH

Adely Thill: Fazer os outros felizes

Depois da reforma antecipada, Adely Thill, de 69 anos, geriu a loja social Beggener Cent-Buttik durante mais de dez anos.

Adely Thill foi um porto de abrigo para muitas pessoas em risco. Foto: Frank WEYRICH

"Recebíamos pessoas sem-abrigo na nossa casa e, então, surgiu o contacto com a Asti", conta Adely Thill. Foi numa destas situaçõesem que "surgiu a oportunidade de assumir a gestão do Cent-Buttik."

Ao longo dos anos, a loja social desenvolveu-se com muito sucesso chegando a ter 65 voluntários. "Gosto muito do contacto humano e de poder ajudar as pessoas", enfatiza Adely Thill, salientando que a "gratidão" dessas pessoas lhe enche o coração. "Ainda hoje, quando me encontram em algum lugar, vêm ter comigo para me agradecer."

Maria Pereira: A costureira portuguesa de Yves Saint-Laurent

A portuguesa Maria Pereira, 78 anos, adorava as roupas das suas bonecas quando era criança. Mais tarde, tornou-se costureira.

A portuguesa Maria Pereira descalçou-se na primeira vez que chegou ao Luxemburgo para sentir o país. Foto: Frank Weyrich

"Trabalhei para o estilista Yves Saint-Laurent, em Paris, durante oito anos, antes de abrir o meu próprio atelier de costura em Portugal. O meu filho disse que eu devia vir para Luxemburgo. Para saber se gostaria de viver aqui, primeiro andei descalça para sentir a terra. Gostei do que senti."

E, ainda hoje continua entusiasmada com o país e o povo. Sobretudo, as pessoas. "Não é a sopa, é o contacto", assim resume de forma cativante.

Myriam R. Schmit: Ser e manter-se criativa

Myriam R. Schmit, de 74 anos, é uma artista de alma e coração. A sua obra mais importante foi inaugurada no início deste ano.

A artista Myriam R. Schmit.

"Durante o confinamento recebi a encomenda de uma obra em bronze de homenagem aos Lakerten". Cofundadora do departamento de arte do Lycée de Garçons Luxembourg (LGL), a ex-professora de artes visuais mora em Kirchberg há 35 anos, onde também tem o seu atelier.

"Os meus avós eram de Weimerskirch, e é por isso que sempre tive uma ligação a este lugar". Myriam explica por que o 'R.' é importante no seu nome. "Somos 15 mulheres com o mesmo nome e uma delas também é artista. Temos de ser diferentes de alguma forma."

Najet Medini: Perseverança, sempre

Najet Medin, nasceu na Tunísia há 60 anos. É atualmente enfermeira e trabalha em geriatria no Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) da capital.

Najet Medini é enfermeira geriátrica. Foto: Frank WEYRICH

"Aprendi alemão durante a minha formação, o que me ajudou quando cheguei ao Luxemburgo em 1970. Hoje, os pacientes ficam felizes quando falo luxemburguês com eles", diz Najet Medini.

Corajosa, não deixou que vários golpes do destino a derrubassem: "Depois de uma derrota, há que ser resistente e ter perseverança", defende a enfermeira que sempre se recusou a baixar os braços perante as adversidades. E espera ter passado esta força para os seus filhos. "Gosto da forte humanidade que existe aqui. Não quero perdê-la", vinca.

Noémie Riefolo: Vida com harmonia

Noémie Riefolo, 35 anos, vive em Eich há pouco menos de um ano. Nascida em França, desistiu de uma carreira em marketing para se dedicar ao 'coaching' (forma de desenvolvimento pessoal e/ou profissional que envolve um instrutor).

Noémie Riefolo ensina a harmonizar o corpo e a mente. Foto: Frank WEYRICH

"Fiz da aptidão física o meu negócio, por acaso", conta. "Estava demasiado gorda, por isso comecei a fazer desporto. O meu foco como coach é a gestão do stress e a ligação de equipas".

Como sofrologista, Noémie Riefolo propõe uma abordagem holística para o equilíbrio da mente e do corpo. "Gosto muito de estar aqui. É por isso que estou a oferecer uma sessão de treino todas as terças-feiras de agosto no Parque Laval para todos os interessados".

Roxana Rodrigues: Um restaurante como sonho

Roxana Rodrigues, de 29 anos, é venezuelana e veio para Luxemburgo há dois anos. Por causa da escalada de violência no seu país natal, os seus dois irmãos já pediram asilo nos Países Baixos.

Roxana Rodrigues quer dar a conhecer as especialidades da Venezuela. Foto: Frank Weyrich

"Eu vim para cá com o meu filho mais velho e só quase dois anos depois é que meu marido pôde vir com os nossos outros dois filhos. Esperamos poder ficar no país", refere.

Cozinheira de formação, Roxana tem um sonho: "Seria maravilhoso abrir um restaurante com especialidades da Venezuela." Até então, a venezuelana está envolvida nos festivais de bairro para encantar os visitantes com as suas empanadas caseiras.

Salimatou Diallo: Sentido de dever

Salimatou Diallo, de 40 anos, deixou a sua Guiné natal ainda jovem. O seu nome Salimatou, significa algo como "intocada" ou "segura".

Salimatou Diallo, uma mulher que nunca desiste. Foto: Frank Weyrich

Antes de se mudarem para o Luxemburgo, há dez anos atrás, ela e o marido sobreviviam a fazer alguns biscates. O casal reside atualmente em Weimerskirch.

Com perseverança, empenho e força de vontade, Salimatou Diallo conseguiu um emprego na Casa da Juventude. "Quando se começa algo também se deve terminar", assim resume esta guineense a sua maneira de estar na vida. E acrescenta: "Em casa eu tento incutir aos nossos filhos o sentido do dever para que sejam ativos e cuidem do ambiente".

Sandra Pereira: Ser grato pela vida

Sandra Pereira, 48 anos, residente em Weimerskirch vive no Luxemburgo há 28 anos. E, ainda hoje, se recorda bem do seu primeiro emprego.

Sandra Pereira dá esperança aos mais idosos. Foto: Frank Weyrich

"Trabalhei num talho em Gasperich. O proprietário era uma pessoa muito adorável", conta. Hoje, Sandra cuida de idosos num lar em Bertrange, preocupando-se em manter os residentes ativos.

O parque é um lugar especial: "O meu Laval". E acrescenta: "Devemos todos ser gratos pelo que a vida nos dá. Devemos sempre saber de onde vimos e para onde queremos ir".

(Artigo originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

