Todos os anos há portugueses que emigram para o Grão-Ducado. Mas há quem ao fim de um ou três anos acabe por deixar de viver no país.

Sociedade 3 min.

Migração

Há portugueses que só resistiram um ano no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Todos os anos há portugueses que emigram para o Grão-Ducado. Mas há quem ao fim de um ou três anos acabe por deixar de viver no país.

Recomeçar a vida num novo país não é fácil. Novo lugar, novo idioma, novo trabalho. Além de que muitas vezes se chega sozinho, deixando a família no país natal. No Luxemburgo, muitos emigrantes acabados de chegar desesperam por um alojamento e encontram a solução imediata num quarto, e mesmo este a preços exorbitantes.

Apesar do nível de vida caro, e dos trabalhos precários que vão aceitando como única opção, aos portugueses sempre lhes aquece um pouco o coração encontrar tantos conterrâneos no trabalho e no país, e ouvir a língua materna nas ruas.

Mas, há sempre quem não consiga resistir à nova vida de imigrante no Luxemburgo, ou pela insatisfação profissional, ou porque se fica sem trabalho, pela solidão, ou porque afinal, feitas as contas, não se lucra assim tanto em estar longe do país e da família.

Há ainda outra realidade: os portugueses, como tantos outros imigrantes que começam por habitar no Luxemburgo, sozinhos em quartos, ou com a família, percebem que as rendas são tão caras que se tornam incomportáveis, por isso, partem à procura de um novo lar nas fronteiras dos países vizinhos. Deixam de residir no Luxemburgo e tornam-se transfronteiriços.

As razões da saída do Grão-Ducado podem ser várias. Por isso, todos os anos há imigrantes que deixam o Luxemburgo, como há emigrantes que aqui chegam cheios de sonhos.

Entre os 22.888 emigrantes que chegaram ao Luxemburgo entre 2016 e 2018, (10.198 foram portugueses), 13,5% (3.063) acabaram por deixar o país, no ano seguinte, segundo os Censos de 2021, do Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec). Estes dados foram mencionados pelo ministro da Economia, Franz Fayot, numa resposta parlamentar sobre os fluxos migratórios. Do total dos emigrantes que chegaram nesse mesmo ano, 26% acabariam por partir nos três anos seguintes.

Portugueses: os que mais saíram do país

Os 3355 portugueses que chegaram em 2016 foram dos imigrantes que mais deixaram o Luxemburgo um ano depois, ou nos três anos seguintes, a par com os franceses e italianos. Nos dois anos seguintes, mais de mil imigrantes continuaram a sair a cada ano, reduzindo-se ligeiramente o número para 900 e depois 800, em 2020 e 2021 respetivamente.

Luxemburgo, o país para onde todos querem emigrar Em 2021, foi o país que registou a maior taxa de imigração da UE. Um em cada dois residentes nasceu no estrangeiro.

Em 2017, chegaram ao país 24.379 novos residentes, dos quais 3342 portugueses, e em 2018, 24.644 emigrantes, entre eles 3501 portugueses. Para todos os recém-chegados a vida no Luxemburgo ficou ainda mais difícil, e após o primeiro ano, em que saíram mais de 3.000 pessoas, nos três anos seguintes mais de mil imigrantes, por ano, deixaram o país.

O Contacto questionou o Statec sobre os destinos destes imigrantes que saíram do Luxemburgo nestes anos, se tinham regressado ao país natal ou se eram agora tornado transfronteiriços, ou até migrado para outro país. "Infelizmente, é impossível saber o novo destino dos imigrantes", respondeu o Statec.

Portugueses: os que mais chegaram

Em 2021, os portugueses foram os estrangeiros que mais emigraram para o Luxemburgo, num total de 3855 pessoas, mas também foram os que mais abandonaram o país: 3055 portugueses saíram do Grão-Ducado, só ultrapassados pelos próprios luxemburgueses (3066).

Mais uma vez, o Statec não consegue informar se estes portugueses regressaram a Portugal e/ou decidiram ir viver para as fronteiras dos países vizinhos.

Mais de 1.200 portugueses pediram a nacionalidade luxemburguesa em 2022 No ano passado, 10.499 pessoas passaram a ser cidadãos nacionais do Grão-Ducado, com os residentes de origem brasileira a liderarem o número de pedidos concedidos.

Os dados do Statec revelam apenas que os residentes trocaram o Luxemburgo por um dos três países vizinhos: França (26,2%), Alemanha (16,7%) e Bélgica (12,7%), em 2021. E que os luxemburgueses foram os que mais adotaram estes países limítrofes como novo país de residência.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.