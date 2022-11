A procura nas lojas de bens sociais tem aumentado nos últimos meses, porque não há dinheiro suficiente mesmo para as necessidades mais básicas. Metade dos clientes são portugueses e luxemburgueses.

Pobreza

Há portugueses no Luxemburgo sem dinheiro para comer

Franziska JÄGER Comida cara, preços do gás elevados. Cada vez mais pessoas são afetadas pela pobreza. A procura nas lojas de bens sociais tem aumentado nos últimos meses, porque não há dinheiro suficiente mesmo para as necessidades mais básicas. Metade dos clientes são portugueses e luxemburgueses.

Ainda não eram 15h, a loja social Cent Buttek ainda estava fechada e, no entanto, já se formava uma fila de pessoas à espera em frente à porta. Ninguém que ali vai quer voltar de mãos vazias. Portanto, quanto mais cedo, melhor.

Naquele dia existiam novos produtos na loja: detergente líquido de lavagem e detergente. Estes também atraíram a atenção de Carole, de 49 anos. "Num país tão rico como o Luxemburgo, a pobreza é ainda mais visível", diz a mãe de duas raparigas gémeas.

A mercearia para pessoas com falta de dinheiro para irem ao supermercado convencional está localizada em Beggen. Um bairro tranquilo com casas familiares espaçosas, escondidas atrás de árvores numa pequena encosta. O Cent Buttek fica a uma boa distância do centro principal da cidade, mas continua a ser uma paragem semanal para muitas famílias dos arredores.

Demora-se pouco menos de 15 minutos a chegar com as linhas de autocarro 10 ou 11 desde a paragem de Hamilius, na capital. Quase 50 pessoas foram àquela loja em Beggen numa tarde da última semana de outubro. Muitas vezes o espaço fica particularmente lotado no final do mês.

Menos doações

O acesso só é permitido àqueles que solicitaram um cartão no gabinete da ação social. No Cent Buttek, pagam apenas um preço simbólico de dois euros para levar o que estiver disponível. Os alimentos que estão prestes a expirar são fornecidos pelo Cactus, bem como pelas padarias e outras lojas.

Cinco carrinhas saem todas as manhãs para recolher os artigos doados. Cerca de 750 toneladas de alimentos serão poupadas por ano, diz Arthur Besch, vice-presidente da Cent Buttek, que tem mais duas lojas, um em Bettemburg e outra em Lamadeleine.

"O primeiro problema que tivemos recentemente é que a quantidade de coisas doadas está a ficar cada vez menor", desabafa Besch. Os alimentos frescos que estão próximos da data de validade estão agora cada vez mais a ser colocados em frente às caixas dos supermercados para serem vendidos a um preço menor. "Isso faz sentido para o comércio, é claro, mas agora temos de comprar fruta e legumes além disso", acrescenta.

Alguma ajuda vem também do Fundo Europeu de Ajuda para os Mais Desfavorecidos (FEAD). O FEAD fornece material básico às pessoas vulneráveis em toda a Europa sob a forma de alimentos, vestuário e outros artigos essenciais para uso pessoal, tais como sapatos, sabão e champô. Mas vai fornecer menos bens secos em 2023.

Medo dos custos de aquecimento

Na primeira quarta-feira de novembro, os clientes faziam fila em frente à prateleira de produtos "não perecíveis" para levantar gratuitamente o seu cabaz mensal. Pasta de dentes, gel de duche, champô, papel higiénico, arroz, massas, conservas - e recentemente também detergente, que normalmente custa bastante - são empilhados nos sacos que trazem consigo.

Carole vem a Cent Buttek em Beggen há mais de dez anos para se abastecer de bens essenciais. Foi uma das primeiras bénéficiaires ('beneficiárias'), nome dado aos clientes da loja, aberta desde agosto de 2011. Os voluntários de Cent Buttek conhecem as filhas de Carole desde que estas ainda eram pequenas.

Entretanto, as gémeas têm 18 anos e estão a estudar, mas ainda vivem em casa dos pais. O marido de Carole é incapaz de trabalhar. A própria Carole recebe uma pequena mesada através do seu trabalho como travailleur d'utilité collective (trabalhadora comunitária) na loja de roupa da Cruz Vermelha em Bonnevoie.

"Hoje em dia recebo principalmente iogurtes, fruta e queijo, as minhas meninas gostam disso", afirma Carole, que costumava aparecer várias vezes por semana e agora só aparece uma vez. Mas não sabe se terá de voltar a ir mais vezes.

Há um mês que não enchemos o depósito do carro, agora apanhamos o autocarro. Carole

"Vivemos numa casa velha e a maior parte do nosso dinheiro vai para o óleo de aquecimento", explica Carole. "Com duas filhas não podemos passar sem aquecimento, mas eu não aqueço todos os quartos". A mulher acrescenta que os estudos das gémeas também custam dinheiro, pelo que têm de ser feitas poupanças aqui e ali. "Não enchemos o depósito do carro há um mês, agora apanhamos o autocarro", diz Carole, acrescentando: "As pessoas falam sobre o aumento dos preços durante todo o dia, isso dá-me muito stress". E sai da loja carregada com vários sacos.

Ady pode pelo menos descarregar o seu carrinho de compras completo no carro. Este luxemburguês de 67 anos frequente esta loja há já três anos. Como a filha de 13 anos vai estar com ele no fim de semana, quer estar preparado. A pensão não é suficiente porque Ady "fez algumas coisas estúpidas no passado" e agora há dívidas a pagar.

Metade dos clientes são portugueses e luxemburgueses

A inflação está a levar mais pessoas para as lojas sociais? Sim, afirma Arthur Besch. Isso cria um segundo problema. "Estamos a receber cada vez mais novos clientes. A urgência é tão grande que a nossa loja em Bettemburg foi literalmente invadida nas últimas semanas".

A maior das três lojas Cent Buttek ajuda 450 famílias. As três juntas recebem 810 famílias. Cinquenta por cento dos bénéficiaires são luxemburgueses e portugueses, a outra metade é internacional. "Ainda não tenho os últimos números, mas pode-se esperar um aumento de 10%, em Bettembourg e até 15%. A tendência é para cima". Mas a corrida à loja em Bettembourg também pode ser explicada pela sua localização, uma vez que serve sete municípios.

François Authelet, chefe do departamento de ajuda material e alimentar da Cruz Vermelha, fala também de um "enorme aumento" da procura no que diz respeito às lojas de bens sociais. Ao contrário da Cent Buttek, as oito lojas sociais da Cruz Vermelha, bem como as quatro geridas pela Caritas, não são baseadas em doações.

Ali, os clientes pagam um terço do preço de compra, pelo que a seleção local é também muito maior. Um exemplo da loja da Cruz Vermelha em Differdange: seis ovos por 19 cêntimos, detergente da louça por 42 cêntimos, açúcar por 68 cêntimos, creme de avelã para barrar por 79 cêntimos.

"Em comparação com 2020, tivemos um aumento de 27% de clientes desde o ano passado, o que é enorme", refere Authelet. Existem atualmente 572 famílias registadas nas lojas sociais da Cruz Vermelha, o que corresponde a cerca de 2.000 pessoas.

Aumento de preços também nas lojas sociais

Não há ucranianos entre os novos clientes em resultado da guerra, uma vez que estes são tratados separadamente pela ajuda estatal. No entanto, a guerra da Ucrânia e a inflação que a acompanha refletem-se nos preços das lojas sociais. A farinha ou a carne custam agora em média mais 10%. Uma garrafa de óleo de girassol custa 2,90 euros.

"Não podemos resolver tudo", diz Authelet, que ao mesmo tempo receia um novo aumento de clientes a partir do final do ano. "Até agora, é certo que ainda está a decorrer para alguns, mas os aumentos da renda, as contas de eletricidade e gás ainda estão a chegar, em alguns casos apenas na próxima metade do ano. Portanto, ainda não chegamos ao fim".

As famílias numerosas e as famílias monoparentais são particularmente afetadas. Carole Reckinger, Caritas

De acordo com Carole Reckinger, entre julho de 2021 e julho de 2022, a procura nas lojas sociais da Caritas aumentou quase 3%. Para as crianças, foi mesmo mais 8%. "Portanto, são sobretudo as famílias numerosas e as famílias monoparentais que são afetadas", afirma a responsável pela política social da Caritas Luxemburgo.

"As lojas sociais não foram originalmente introduzidas como um instrumento de crise", sublinha Reckinger. Por exemplo, as lojas da Caritas e da Cruz Vermelha foram lançadas em 2009 para ajudar pessoas em circunstâncias muito específicas e "não para ajudar um grande número de pessoas".

Última paragem do gabinete de ação social

Segundo Reckinger, as lojas sociais também não mostram qualquer desenvolvimento da pobreza social, uma vez que "muitos só vão ao gabinete de ação social no último momento, por exemplo, quando as suas poupanças se esgotam".

Só quando outra ajuda financeira do gabinete social não é eficaz é que os necessitados são enviados para as lojas sociais. "E ir ao gabinete da assistência social é ainda motivo de inibição", nota Reckinger, "porque muitos luxemburgueses associam-no ao 'gabinete dos pobres'".

Questionado sobre números, Jean-Paul Reuter diz que ainda não pode referir-se a quaisquer estatísticas concretas. Mas o funcionário do Centro Médico-Social do município de Differdange, que é responsável pelas questões sociais, pode identificar uma tendência: "Haverá provavelmente mais candidaturas a processar nos próximos meses".

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues.)

