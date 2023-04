Manuela Barilozzi, autora de uma petição sobre o tempo para a família, diz que o resultado é que quem realmente precisa fica sem opção.

Família

"Há pessoas que não precisam, mas recorrem às ‘maisons relais’”

Diana ALVES Manuela Barilozzi, autora de uma petição sobre o tempo para a família, diz que o resultado é que quem realmente precisa fica sem opção.

As chamadas ‘maisons relais’, que recebem as crianças nos períodos extra-curriculares, nem sempre têm vaga ou horários compatíveis com os horários de trabalho dos pais. A observação é de Manuela Barilozzi, autora da petição 3601, que reclama um subsídio para que os pais possam reduzir a carga horária e passar mais tempo com os filhos. Algo que, no seu entender, resolveria a situação de muitas famílias.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.