Criminalidade

Há pelo menos seis gangues juvenis no Luxemburgo

Serão pelo menos seis os gangues juvenis no Luxemburgo, de acordo com a RTL que cita dados do Ministério Público, avançados no Parlamento.

Numa reunião no Parlamento com membros do Governo, do Ministério Público e da Polícia, sobre o tema da delinquência juvenil, realizada a pedido do deputado Roy Reding (ADR), as autoridades revelaram a existência de seis gangues juvenis, como o “17Antissistema”. Um grupo que foi notícia recentemente devido a agressões graves contra outros jovens.

Nessa mesma reunião, fonte do Ministério Público avançou também ao deputado que, no que toca à criminalidade juvenil, são instaurados cerca de 2.200 autos por ano, isto é, os chamados ‘procès verbaux', em francês.

Recorde-se que o chamado “procès verbal” é uma sanção prevista no código penal luxemburguês e que se o Ministério Público assim o entender poderá originar multas ou um processo em tribunal.

De acordo com a RTL, Roy Reding foi também informado de que 1.469 episódios de criminalidade juvenil foram notificados às autoridades.

De acordo com as autoridades, o fenómeno não está a aumentar e os números têm-se mantido estáveis. O que está a aumentar é o número de casos notificados, o que, segundo a ministra da Justiça, é bom sinal.

