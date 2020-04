Espanha é o primeiro país a lançar o alerta. Há predadores à solta na rede social preferida dos mais jovens.

Há pedófilos à procura de vítimas no TikTok

"O problema não são os vídeos que são publicados das crianças a dançar. O problema está nos olhos de algumas pessoas que os vêem". Quem o diz é a Unidade Central do Cibercrime da Polícia Nacional. Citada pelo El Períodico, a líder Cecilia Carríon admite que "os vídeos do TikTok são um foco para o tipo de pessoas que procuram interagir com menores".



Com cerca de três milhões de utilizadores, Espanha é o primeiro país do mundo a denunciar a presença de predadores sexuais naquela que já é que a quarta aplicação mais descarregada pelos espanhóis. Tomaram a dianteira, explicam, depois de terem percebido que há vários vídeos do TikTok publicados em "páginas obscuras".

Ao El Periodico, o polícia David Raguero explica que os pedófilos se apresentam "como menores" para entrar em contacto com as vítimas. Neste sentido, as autoirdades pedem aos pais que expliquem aos filhos os perigos das redes sociais.

"Não falar com quem não se conhece fisicamente nas e nunca enviar fotografias ou vídeos a estranhos" são os conselhos essenciais para prevenir eventuais casos de agressão sexual, sobretudo porque os mais novos "confiam muito rapidamente" nas pessoas.

