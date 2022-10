Campanha "Outubro Rosa" sensibiliza durante este mês para o rastreio do cancro da mama no Grão-Ducado.

Luxemburgo. Há menos mulheres a participar no rastreio do cancro da mama

O Ministério da Saúde apela às mulheres entre os 50 e os 70 anos para participarem no rastreio do cancro da mama, no mês em que se assinala o chamado "Outubro Rosa" para sensibilizar para a doença.

As autoridades alertam que o número de mulheres que participam neste rastreio tem vindo a diminuir no Luxemburgo. "Este programa está atualmente a sofrer um declínio na participação", revela o Ministério da Saúde em comunicado esta segunda-feira.

Este é o tipo de cancro mais mortífero e a primeira causa de morte entre as mulheres entre os 50 e os 70 anos no Grão-Ducado, pode ler-se ainda.

As mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos são encorajadas a ser rastreadas através da participação no programa organizado pela Direcção de Saúde para o rastreio do cancro da mama, conhecido como o "Programme mammographie". As autoridades reiteram que o "rastreio regular pode salvar uma vida, e a deteção precoce seguida de um tratamento adequado pode curar com sucesso o cancro da mama".

O programa é dirigido a todas as mulheres entre os 50 e 70 anos, residentes no Luxemburgo e filiadas na Segurança Social do país. Durante este período de idade, recebem um convite de 23 em 23 meses para se submeterem a uma mamografia num dos centros de despistagem localizados num dos cinco hospitais do Luxemburgo.

Em média, de 1.000 mamografias realizadas no âmbito do programa, 950 mostram resultados normais e 50 resultados anormais. Dos últimos 50, são efetuados exames adicionais. Destes, em 44 mulheres os resultados são negativos, e em 6 casos é diagnosticada a doença.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o cancro da mama é responsável por 16% de todos os cancros femininos e é a principal causa de morte relacionada com o cancro nas mulheres em todo o mundo.

