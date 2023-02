A eutanásia já é legal há 14 anos no Luxemburgo e até 2020 registaram-se 104 casos de morte medicamente assistida.

Morte assistida

“Há médicos que não sabem que a eutanásia é permitida no Luxemburgo”

Susy MARTINS A eutanásia já é legal há 14 anos no Luxemburgo e até 2020 registaram-se 104 casos de morte medicamente assistida.

“Há médicos e profissionais de saúde que não sabem que a eutanásia é legal no Luxemburgo ou, então, não querem saber”. Palavras proferidas pelo presidente da associação “Mäi Wëllen, mäi Wee”, Jean-Jacques Schonckert, aos microfones da RTL. Esta associação tem como missão informar as pessoas sobre a eutanásia e acompanhar as pessoas em fim de vida.



A eutanásia já é legal há 14 anos no Luxemburgo e até 2020 registaram-se 104 casos de morte medicamente assistida. O Grão-Ducado foi, na altura, o terceiro país no mundo a autorizar a eutanásia, sob certas condições.

O dirigente associativo considera que as pessoas não estão bem informadas e que a morte continua a ser um tema tabu. Defende, no entanto, que é importante falar em família sobre as pretensões em caso de doença incurável e de sofrimento extremo.

Jean-Jacques Schonckert declara-se ainda a favor da criação de uma casa para pessoas “em fim de vida” para que possam morrer com dignidade.



