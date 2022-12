Os casos de doença invasiva por infeção estreptococos do grupo A subiram especialmente em França e no Reino Unido. A infeção está a afetar menores de 10 anos e já provocou mortes.

Há mais uma doença a afetar crianças e está a aumentar na Europa

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alerta para o aumento de casos na Europa de doença invasiva associada à infeção estreptococos do grupo A (iGAS, na sigla em inglês), entre crianças com menos de 10 anos de idade.

Num comunicado publicado no seu site, esta segunda-feira, o organismo refere que este ano alguns países europeus, como a Irlanda, França, Países Baixos, Suécia e Reino Unido registaram um aumento no número de casos desta infeção, em particular desde setembro.

"No mesmo período, foram também relatadas várias mortes associadas ao iGAS em crianças com menos de 10 anos de idade, na Irlanda, na França e no Reino Unido", sublinha o ECDC.

O organismo destaca França e Reino Unido como os dois países onde o aumento dos casos de iGAS observado em crianças "foi várias vezes superior aos níveis pré-pandémicos".

Segundo o ECDC, é provável que este aumento de casos de iGAS em crianças esteja também associado ao recente aumento da circulação de vírus respiratórios, como a gripe sazonal e o vírus sincicial respiratório (RSV), que tem levado a elevadas taxas de hospitalização infantil um pouco por toda a Europa. A "coinfecção de vírus com Streptococcus do Grupo A pode aumentar o risco de doença invasiva (iGAS)".

Quais são os sintomas ?

De acordo com o ECDC, o sintoma mais comum do estreptococos do grupo A (GAS, na sigla em inglês) é a faringite bacteriana em crianças em idade escolar. As infeções causam geralmente doença leve, que pode incluir dor de garganta, dor de cabeça e febre, juntamente com uma erupção cutânea fina e vermelha (escarlatina).

A incidência de faringite provocada pelo GAS atinge geralmente o seu pico na Europa, durante os meses de inverno e início da primavera, sendo frequentes os surtos em jardins-de-infância e escolas.

O diagnóstico é feito através de teste rápido de deteção de antigénios e/ou de cultura bacteriana, sendo a infeção tratada com antibióticos e a prestação de cuidados de apoio, explica o ECDC.

O organismo europeu recomenda aos países que redobrem a vigilância e estejam atentos a um aumento semelhante de casos em crianças, sobretudo quando se verifica também um aumento da circulação de outros vírus respiratório em toda a Europa.

"A redução da transmissão de GAS ajudará a reduzir o risco de infeção grave por iGAS. O reconhecimento precoce do iGAS e o início imediato de uma terapia específica e de apoio aos doentes pode salvar vidas. As autoridades de saúde pública devem, portanto, considerar atividades de sensibilização entre os clínicos e o público em geral e encorajar testes e tratamentos rápidos das infeções por GAS de acordo com as diretrizes nacionais", afirma o ECDC.

As infeções por GAS devem, de acordo com o organismo, ser incluídas no diagnóstico diferenciado de crianças que apresentem síndromes respiratórias graves e com infeções virais anteriores, incluindo varicela, bem como no daquelas que tenham estado em contacto com doentes com escarlatina.

Por outro lado, os contactos próximos de casos de iGAS devem ser identificados, avaliados e geridos de acordo com as diretrizes nacionais, para quebrar as cadeias de transmissão.

Como prevenir?

As infeções iGAS podem apresentar inicialmente sintomas não específicos que se podem confundir com os de outras doenças, como a febre, cansaço geral ou perda de apetite, e as crianças, em particular, podem ter uma rápida progressão para doenças graves, alerta o EDCD.

O organismo aconselha, por isso, os pais e tutores a informarem-se junto das autoridades e profissionais de saúde sobre os sintomas preocupantes e a procurar aconselhamento e avaliação clínica se a saúde dos filhos não estiver a melhorar.

Já as autoridades de saúde pública são encorajadas a coordenar-se com os laboratórios para obter amostras e dados relativos a testes moleculares e testes de suscetibilidade aos antibióticos.

A higiene das mãos e respiratória (uso de máscara em determinadas situações), assim como a boa ventilação dos espaços interiores, são novamente apontados como fatores de proteção e prevenção.

As escolas e outras instalações educativas onde são relatadas infeções por GAS devem limpar e desinfetar, além das instalações, os brinquedos e superfícies frequentemente tocadas pelas crianças.

Paralelamente, o ECDC recomenda a manutenção das campanhas de vacinação contra a gripe sazonal e a covid-19, uma vez que a prevenção das doenças virais, no geral, contribui "para reduzir o risco de doenças invasivas".



"O EDCD e a OMS Europa continuarão a trabalhar em conjunto com os países para obterem uma melhor compreensão da situação epidemiológica na região, e para fornecer recomendações práticas ao público e orientações para as respostas dos países", garante o organismo.

