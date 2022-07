Devido à forte afluência dos últimos dias, foi criado estacionamento suplementar para quem quer deixar o carro no aeroporto.

Viagens

Há mais lugares de estacionamento no Findel. Mas é preciso reservar

Diana ALVES Devido à forte afluência dos últimos dias, foi criado estacionamento suplementar para quem quer deixar o carro no aeroporto.

Se está a tentar reservar estacionamento no aeroporto do Luxemburgo e todas as opções estão esgotadas, tente mais tarde. A recomendação é de Alexander Flassak, diretor da Lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo. Até porque foi criado estacionamento suplementar.



