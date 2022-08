O número de pedidos de licença parental efetuados por homens quase duplicou em cinco anos.

Luxemburgo. Há mais homens do que mulheres a pedir o 'congé parental'

O número de pessoas que tem pedido a licença parental ('congé parental') no Luxemburgo tem aumentado nos últimos anos. Em resposta parlamentar aos deputados Carole Hartmann e Max Hahn, do DP, o ministro do Trabalho, e Emprego, Georges Engel, detalhou esse mesmo crescimento.

Desde 2019 há mais homens a pedir a licença parental do que mulheres. Nesse ano, 4.944 mulheres solicitaram a licença, contra 5.443 homens que também o fizeram. Em 2020, foram 5.084 mulheres e 5.802 homens. Em 2021, foram 5.450 mães e 6.186 pais.

Aliás, este último calor representa quase o dobro dos pedidos de 2017, em que 3.675 homens pediram licença.

Entre 2017 a 2021 houve ainda um aumento de 41% nos pedidos de licenças de paternidade, uma subida de 8.251 para 11.636 pessoas.



Já a licença por motivos familiares continua a ser mais solicitada por mulheres: 30.584 mães contra 22.192 pais, em 2021.

No geral, tem havido um crescimento gradual destas licenças nos últimos cinco anos.

Em relação aos vários tipos de 'congé parental' acessíveis aos pais no Luxemburgo, em 2021 a maioria optou pela licença a tempo inteiro (5.447). Logo a seguir estão os dois tipos de licença fragmentada (3.564), que concede um dia por semana, durante 20 meses ou quatro meses em 20 para estar com as crianças.

No caso da licença a meio-tempo, houve 2.625 pedidos em 2021.





