Sociedade 3 min.

Há mais de 100 mil casos de infeção pelo novo coronavírus

O número total de infetados com Covid-19 já superou os 100 mil infetados em todo o mundo. Depois de registar a primeira morte associada ao vírus, o Reino Unido continua em alerta máximo. Sem nenhum caso de infeção, a Bulgária decidiu fechar as escolas.

No total, há 100.308 infetados com a doença Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. De acordo com último balanço, já morreram 3.408 pessoas, vítimas das infeções respiratórias severas. Desde dezembro, altura em que vírus foi detetado num mercado de animais vivos em Wuhan, na província chinesa de Hubei, 55.988 pacientes já recuperam.

Reino Unido em estado de alerta

Ainda antes de registar a primeira morte, provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, o Reino Unido apresentou uma Plano de Ação para controlar a propagação que, nas contas, das autoridades sanitárias poderá afetar 20% do total dos trabalhadores do país e levar ao encerramento de escolas ou à limitação dos serviços públicos, nomeadamente no atendimento de casos não urgentes em hospitais.

Apresentado na terça-feira, o Plano ainda não está em vigor mas estabelece cenários e medidas para cada uma das quatro diferentes fases da doença, nomeadamente Contenção, Retardamento, Investigação e Mitigação.

Apesar de ainda não ter aconselhado a suspensão de eventos públicos, a Feira do Livro da capital, prevista para a próxima semana, foi cancelada. Escolas e empresas dispensaram alunos e trabalhadores devido à suspeita ou descoberta de funcionários infetados, à semelhança do que aconteceu na área da Grande Lisboa, numa escola da Amadora.

Paciente deverá ter sido infetado em Londres

Todos os familiares e pessoas que tenham contactado recentemente com o britânico "de idade avançada e com outras patologias", que morreu esta quinta-feira num hospital de Berkshire já foram contactados para realizar exames médicos para despitar ou confirmar uma eventual infeção.

Em comunicado, o centro hospital Royal Berkshire NHS Trust, informa que o homem morreu um dia depois dos exames clínicos terem confirmado a infeção com o novo coronavírus.

"O paciente já havia entrado e saído do hospital por razões não relacionadas com o coronavírus, mas desta vez foi internado e ontem [quarta-feira] à noite apresentou resultado positivo de coronavírus", adiantaram os responsáveis do hospital.

Entretanto, o diretor-geral de saúde do país, Chris Witty, adiantou que se suspeita que o paciente tenha contraído a infeção no Reino Unido, não tendo passado nos países mais afetados pela epidemia, como Itália, Coreia do Sul ou China.

Surto também afeta British Airways

Dois funcionários da British Airways foram diagnosticados com Covid-19. Os dois novos casos são transportadores de bagagem no aeroporto de Heathrow, em Londres.

"A Public Health England confirmou que dois membros de nossa equipa testaram positivo ao novo coronavírus. Foram isolados e estão em casa", confirmou uma porta-voz da British Airways, citada pela imprensa britânica.

Geralmente, os transportadores de bagagem não têm qualquer interação com os passageiros, de qualquer forma e por uma questão de segurança ficam ao abrigo da licença sem vencimento que, à semelhança de outras companhias aéreas, a British Airways decidiu impôr aos trabalhadores afetados pelo surto que a OMS elevou para o nível de "ameaça mundial". Devido à queda da procura, a British Airways viu-se obrigada a cancelar centenas de voos.

Sem casos confirmados, Bulgária opta pela prevenção máxima

Até 11 de março, não há aulas na Bulgária. Apesar de estar entre os poucos países livres do vírus que provoca infeções respiratórias severas e potencialmente letais, as autoridades adoptaram medidas excepcionais. Todas as cirurgias não prioritárias foram canceladas. As grávidas foram aconselhadas a evitar os hospitais, excepto em casos de emergência, no país mais pobre da União Europeia, com cerca de sete milhões de habitantes.

As jogos de futebol amador estão proibidas e, se as competições profissionais continuarem, vão ser realizadas à porta fechada.



Em declarações à imprensa, o chefe da inpeção de saúde pública do país, Anguel Kountchev, explicou que "o sistema de saúde está no limite mesmo antes de um primeiro caso de coronavírus ter sido detectado".