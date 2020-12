Segundo a autarquia, medida terá um impacto significativo na qualidade do ar na cidade.

Há mais autocarros 100% elétricos a circular na capital

Diana ALVES

O serviço de Autocarros da Cidade do Luxemburgo (AVL, na sigla em francês) aumentou a sua frota de autocarros elétricos. Em causa estão dez autocarros de 12 metros e 100% elétricos. Com o apoio de autocarros elétricos de empresas subcontratadas, os dez novos veículos adquiridos pela capital servirão para completar a eletrificação integral das linhas 9 e 14, da rede AVL, as primeiras 100% elétricas da cidade.

Segundo os cálculos da autarquia, no total esta eletrificação das duas carreiras permitirá poupar cerca de 440.000 litros de combustível por ano e, consequentemente, reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2). Numa nota à imprensa, a comuna sublinha que uma das suas grandes ambições diz respeito à redução das taxas de CO2 e que uma das formas para lá chegar passa por substituir todos os autocarros a gasolina por autocarros elétricos. Objetivo que a autarquia tenciona alcançar entre 2025 e 2030.

A comuna frisa que os autocarros do serviço AVL e das restantes empresas subcontratadas percorrem todos os anos um total de 13,7 milhões de quilómetros no território da capital, uma distância equivalente a uma volta ao mundo por dia (de segunda a sexta-feira). Tendo em conta esse dado, a autarquia considera que o investimento em veículos elétricos "terá um impacto significativo na qualidade do ar na cidade, sobretudo nos grandes eixos de circulação como o boulevard Royal ou a avenida da Gare, e no ambiente, através de uma redução considerável das emissões tóxicas".

