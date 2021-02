A poluição que se observa no rio e as duas lagoas de Weiswampach ainda não foi explicada.

Há hidrocarboneto nas águas de Wemperbaach e Breidfeld

Desde a manhã deste sábado que os bombeiros e a Administração das Águas e do Ambiente estão a analisar as águas de Weiswampach para tentar compreender a fonte dos hidrocarbonetos que foram detetados não só no rio de Wemperbaach como nas duas lagoas em Breidfeld.

Até à manhã deste domingo, as causas da poluição não são conhecidas.

Ao todo, foram mobilizados cerca de quarenta corpos de bombeiros para instalar barreiras para impedir a propagação dos hidrocarbonetos para os cursos de água e tentar absorver o poluente. Com a ajuda da Administração da Água, grupos de intervenção e unidades especializadas em poluição e salvamento de água, o químico foi parado já nas lagoas de Rossmillen.

A polícia também esteve no local.

