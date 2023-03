Saiba os poucos horários das partidas e chegadas da linha TER Nancy-Metz-Luxemburgo, no dia 13 março.

Paralisação

Há greve nos comboios TER Nancy-Luxemburgo esta segunda-feira

Laura BANNIER

Esta segunda-feira, dia 13, vai voltar a ser mais complicada para os passageiros da linha ferroviária TER Nancy-Metz-Luxemburgo, devido às perturbações e falta de comboios provocados pela greve dos funcionários do SNCF em protesto contra a lei das reformas em França.

Tal como no passado dia 7, os passageiros transfronteiriços podem contar apenas com alguns horários de comboios de manhã, em direção ao Luxemburgo e outros poucos à tarde, no regresso a casa.

A penúria de comboios vai refletir-se também no trânsito rodoviário, onde a afluência nas estradas deverá ser maior neste eixo, pois muitos passageiros optam por usar o transporte público, à falta do seu habitual transporte coletivo.

Horários. Metz-Luxemburgo

Tal como aconteceu na greve anterior, dia 10 de março, os utentes têm apenas sete horários matinais de comboios TER que partem de Metz para o Grão-Ducado. São eles: 6h04, 6h29, 6h43, 7h, 7h13, 7h30 e 8h45. Entre estes há dois comboios que vêm de Nancy com partidas às 5h58 et 6h28.

Mais uma vez, com esta paralisação não haverá partidas da estação de Thionville. Os passageiros têm de embarcar no TER de Metz que parará na estação de Thionville nos seguintes horários: 6h32, 6h53, 7h15, 7h23, 7h46, 7h53 e 9h22.

Durante o dia, e fora das horas de ponta, a circulação é também muito reduzida, nos comboios que partem da estação de Metz em direção ao Luxemburgo. As partidas são às 10h29, 12h30, 13h30, 15h45 ou 16h16. Da estação da cidade do Luxemburgo para França haverá apenas o comboio que parte às 12h09.



Horários. Regresso a casa

No regresso a casa, apenas seis comboios partirão para Metz desde a estação do Luxemburgo. O primeiro parte às 16h39, seguidos por outras cinco partidas às 17h16, 17h28, 17h46, 18h28 e 18h39. Os utilizadores da estação Howald terão apenas uma opção: uma partida às 18h43.

Os passageiros que saem na estação de Nancy não têm qualquer comboio de regresso na segunda-feira à tarde, tendo que fazer a ligação na estação de Metz, de onde irão partir apenas dois comboios às 17h39 e 20h35. Uma alternativa no regresso a França será o autocarro com cinco horários de partidas do Luxemburgo entre 21h00 e 22h40.

Nesta semana, além de segunda-feira está já agendado um novo dia de greve dos funcionários da SNCF, marcado para quarta-feira, dia 15 de março. Entretanto, a companhia ainda não informou se as perturbações de comboios irão continuar na terça-feira.

Artigo publicado originalmente no Virgule e adaptado por Paula Santos Ferreira.

