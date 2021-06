Não é um facto que se deva à pandemia, já que o ministro da Educação, Claude Meisch, disse esta terça-feira, no Parlamento que já em 2019 se tinha chegado a essa conclusão alarmante.

Há falta de educadores no Luxemburgo. Governo tenta encontrar solução

Susy MARTINS

Há uma penúria de educadores no Grão-Ducado. Não é um facto que se deve à pandemia, já que o ministro da Educação, Claude Meisch, disse esta terça-feira, no Parlamento que já em 2019 se tinha chegado a essa conclusão alarmante.

Segundo um estudo levado a cabo pela Universidade do Luxemburgo, em 2019, ou seja antes da crise sanitária, houve 801 ofertas de emprego nessa área. Mas apenas 139 estudantes concluíram a formação de educador nesse mesmo ano. Números que confirmam que há mais procura do que oferta nesse setor social.

A evolução da população e o facto de pai e mãe terem uma vida profissional faz com que sejam precisos cada vez mais educadores no país. Em média, são necessários cerca de 250 educadores suplementares por ano apenas para o acolhimento de crianças em creches e estruturas de acolhimento extracurricular (maison relais).

A solução passa, segundo Claude Meisch, por permitir aos alunos que obtêm o seu diploma dos estudos secundários na área das ciências sociais poderem fazer a formação de educador em apenas um ano.

Há atualmente mais de três mil alunos a estudar nessa área. Um número considerável, segundo Meisch, e que não deve ser desprezado, uma vez que poderia ajudar a colmatar a penúria de educadores no país.

Mas o projeto de reforma do Ministério da Educação não conta com o apoio de vários sindicatos (SEW, APCCA e APESS). Estes consideram que esta proposta do Governo representa uma perda de qualidade na formação dos educadores, defendendo que estes alunos ainda não têm as competências teóricas e práticas necessárias para exercer o trabalho de um educador.



