Transportes

Há duas novas linhas de autocarro para servir os trabalhadores fronteiriços

A rede de autocarros RGTR será expandida nos próximos meses com duas novas linhas de autocarros que ligarão Val-de-Briey à cidade do Luxemburgo e Thionville a Esch-sur-Alzette.

(tb/m. m.) Cada vez mais trabalhadores transfronteiriços procuram alternativas ao carro para chegar ao Luxemburgo diariamente. Utilizar o autocarro é uma delas e há boas notícias para quem vive na região de Thionville. O Ministério da Mobilidade e Obras Públicas confirmou que serão abertas duas novas linhas transfronteiriças de autocarros nos próximos meses.



A primeira, a linha 602, vai ligar Val-de-Briey à cidade do Luxemburgo, via Esch-sur-Alzette e Cloche d'Or. No lado francês, fará paragens em Avril, Trieux-Beuvillers, Aumetz e Audun-le-Tiche. Esta linha vai estar operacional a partir de 21 de maio e estão previstas cerca de 14 viagens por dia.

A segunda linha, a 551, aproximará ainda mais as cidades de Thionville e Esch-sur-Alzette, que assinaram um acordo de parceria e cooperação no final de 2022 para promover o desenvolvimento de projetos conjuntos. Esta linha Thionville-Belval servirá Elange, Foetz e Esch-sur-Alzette e oferecerá "26 viagens diárias", de acordo com o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas. O início do serviço está previsto para 16 de julho de 2023.

Trata-se de uma alternativa de transporte que se pretende que contribua para descongestionar a ligação rodoviária entre Thionville-Esch-sur-Alzette, por onde passam 15.000 carros todos os dias, como salientou Pierre Cuny, presidente da Câmara Municipal de Thionville e presidente do Pólo Fronteiriço Metropolitano do norte da Mosela, ao Le Républicain Lorrain.

Uma dezena de linhas para os trabalhadores fronteiriços

Estas duas linhas, salienta o ministério, "foram objeto de concurso público lançado no final de 2020 pelo Estado luxemburguês".

Os calendários finais ainda não foram comunicados, mas por norma estão "disponíveis um a dois meses antes do lançamento", diz o Ministério da Mobilidade, que acrescenta que a "divulgação será feita em tempo devido pela administração dos transportes públicos".

A rede RGTR, que foi completamente reorganizada em 2022, dispõe atualmente de cerca de dez linhas que servem os trabalhadores fronteiriços.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e traduzido para o Contacto por Ana Tomás)

