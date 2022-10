E se dos cabelos dos mortos se fizessem diamantes? Numa fábrica de diamantes em Espanha isto é uma realidade. E há portugueses entre os clientes.

Há diamantes no cabelo

Luís Pedro Cabral E se dos cabelos dos mortos se fizessem diamantes? Não é uma hipótese, nem uma série de ficção. É uma realidade, que se tornou cientificamente possível num armazém nos arredores de Sevilha. Ali fica a fábrica de diamantes da Irisgem, que nos desvendou alguns dos seus segredos. Os segredos de um negócio que floresceu no reino dos vivos. E que tem na vizinhança portuguesa muitos clientes.

A coisa de trinta quilómetros da cidade de Sevilha, encontra-se o pequeno pueblo de Carmona, longe de mais para ser subúrbio, perto de mais para que não seja. Está separado da capital da Andaluzia por muito mais do que a distância, como uma migalha alojada na imensa campina andaluz, onde pontifica uma torre sineira, que assinala o seu centro histórico, classificado património da UNESCO. Carmona é sítio de gente pacata, que se cumprimenta à passagem, que não tem pressa, como se não tivesse onde ir, como se o tempo estivesse ali intacto.

Nos arrabaldes, típico das povoações espanholas, encontra-se o polígono industrial. Ruas paralelas, geométricas e sujas, armazéns das mais variadas dimensões à dimensão dos mais variados negócios, empilhadores em trânsito, camiões em manobras, paletes dispersas e às camadas, contentores, produtos hortícolas, peças para automóveis, gente com caixas às costas, com batas, com fatos-macaco, engravatados, pequenos, médios e grandes paraísos do retalho, com neóns em mandarim, adormecidos à luz do dia.

Discreto por entre a azáfama, como se estivesse à paisana, um pequeno armazém, sem nada que o diferenciasse, defendido por um pesado portão de ferro, daqueles deslizantes, que deslizaria se não estivesse a cadeado por fora. E, informaram-nos depois, por dentro. Estranhamente, lá dentro a primeira impressão é de entrarmos numa oficina vulgar, que podia pertencer a um bate-chapas. Logo em frente, antes de umas escadas de caracol, havia uma grossa bancada de madeira, com um torno, martelos, alicates. Na parede, à direita, estavam penduradas as ferramentas de um métier bem mais convencional do que se abriga neste armazém.

À esquerda, havia um minúsculo escritório, com dossiers amontoados, um arquivo vertical, uma secretária desarrumada e, a destoar, um conjunto de cinco computadores, lado a lado, em perfeito ordenamento. Este negócio “sui generis” teve início em 2012. E a grande aposta de mercado era a América do Sul, em especial o Brasil, que atravessava um raro período de crescimento. Não foi, portanto, inocente a escolha de Pelé, rei do futebol, aquém e além-mar, a quem se deve muito da popularidade global que esta empresa atingiu num ápice.

Porém, segundo contou José Luis López, director executivo da Irisgem, não foi propriamente uma tarefa fácil convencer o excelentíssimo senhor Edson Arantes do Nascimento, que no próximo dia 23 cumpre 82 anos, a abdicar de umas quantas madeixas do seu cabelo para que destas se formassem diamantes. O cabelo, Pelé ainda estava disposto a ceder, que até um rei precisa de um rendimento-extra, não estava era suficientemente convencido da tecnologia que transformava cabelo em diamantes. A experiência ensinou Pelé a ser cauteloso quando lhe pagam para ser a cara de um negócio.

Nas infinitas solicitações que toda a vida lhe apresentaram, ocasiões houve em que o rei foi embrulhado em jogadas de publicidade enganosa. Neste caso, tratava-se de um negócio absolutamente legítimo, garantiram-lhe. Não podia haver melhor do que um diamante para recriar outro. Pelé nem teria de viajar para Carmona. A Irisgem enviaria para o Brasil uma equipa para filmar o clip que colocaria a empresa nas bocas do mundo.

E foi assim que, do outro lado do Atlântico, o "seu" Zeca – barbeiro de Pelé desde que este se mudou para a cidade de São Paulo ainda menino, para jogar no Santos, o seu eterno clube, embora Edson seja natural da povoação de Três Corações, Minas Gerais – se tornou actor secundário de uma película capilar. A sua cadeira de barbeiro, quando é ocupada por Pelé, fica um trono. Defronte para a nuca encarapinhada de Pelé, "seu" Zeca não disfarçava algum nervosismo.

Quis o destino que Pelé o tivesse escolhido para seu único barbeiro. Sobre este seu cliente especialíssimo há músicas, sambas, filmes, documentários, livros, enciclopédias, as mais diversas biografias, os mais incríveis mitos e ficções brotam ainda deste craque supremo que, diz o próprio, ultimamente já só quer ser Edson. Mesmo que as gerações sedimentem, dá a impressão que este homem já encontrou a sua eternidade há muito tempo. Já foi embaixador do Brasil no mundo e embaixador do mundo no Brasil. E, seja lá onde for, toda a gente sabe que Pelé é o rei do gramado, que também tem a sua percentagem de carbono. O "seu" Zeca, que é o rei dos cabelos, nunca tinha ouvido falar em tal coisa: fazer diamantes de cabelos. Meu Deus, a fortuna que ele não tinha perdido nessa vida.

Adiante: o rei Pelé, em carne, osso e, sobretudo, cabelo, preparava-se para uma experiência inolvidável, que seria registada em vídeo para o spot promocional da Irisgem, que à boleia do cabelo de Pelé se expandiu rapidamente pelo mundo, até porque é dos raríssimos negócios que serve mortos e vivos, oferecendo algo de material para perpetuar o imaterial da memória, recriando as condições ideais para a formação de um diamante, que a natureza gera a temperaturas, pressão e profundidades muito superiores à convenção dos sete palmos.

C, de carbono. C, de cabelo. O nosso cabelo é constituído em boa parte por uma proteína, a queratina, que tem uma média de 50 por cento de carbono. E, na verdade, diamante é carbono, na sua forma alotrópica mais cobiçada, que não é adjectivo que chegue para qualificar o feitiço perverso no garimpo da humanidade, capaz de transformar o mais pobre no mais rico dos homens e o mais rico no mais pobre dos países.

Não era questão que se colocasse à frente de Edson, porque o espelho reflectia Pelé e atrás dele, o "seu Zeca", de tesoura em punho, algo nervoso com a presença das câmaras. Não era um drible da natureza, mas um lance de antologia científica. Depois de recolhida uma madeixa do cabelo de Pelé, esta seria enviada para o outro lado do mundo, para os laboratórios da Irisgem, pueblo de Carmona. Através da tecnologia adequada, um diamante seria criado com o cabelo do rei, para oferecer nessa altura à dona Celeste Arantes (mãe de Pelé), que havia de gostar desta surpresa, mas dificilmente compreenderia a sua origem.

O cabelo do seu Edson transformado em diamante, com cinco cores à disposição, entre 0,20 e um peso máximo dois quilates, lapidado em Antuérpia, com certificados de pureza e de qualidade, o chamado passaporte gemológico, que assegura e certifica a proveniência destes diamantes made in Carmona, assegurando que não se tratam de falsificações ou de "diamantes de sangue".

Um processo que na natureza leva uma imensidão de anos, executado no máximo de 15 semanas, dependendo do tamanho do diamante e da profundidade da conta bancária de cada um dos clientes. Os preços variam entre 700 e seis mil euros. Um diamante, saído do local mais improvável, na bela localidade de Carmona, na sua zona industrial, num armazém disfarçado de armazém, onde se escondeu o segredo que era a alma deste negócio, mas não por muito tempo.

A sua alma tecnológica, que exigiu um investimento de perto de 10 milhões de euros, era um cientista bastante tímido, que fazia os possíveis por se esconder, e que tinha passado grande parte da sua juventude a estudar num confim siberiano, nos velhos tempos da União Soviética, que em 1991 desmoronou. Dimitri Bagriantiev, que é russo, ensimesmado e absorto, dominava melhor o castelhado do que a timidez. Informou, porém, que era ele o descendente científico do primeiro homem a criar um diamante pela via tecnológica, deixando grande parte da sua vida numa parcela ínfima da Sibéria, recriando em laboratório o que abunda nas suas profundezas, a pressão tectónica constante, a temperatura, os detalhes geológicos que fazem uma gema em bruto.

O rei Pelé deu a cara por esta empresa que transforma cabelos em diamantes. Foto: Franck Fife/AFP

O carbono do rei

Das mãos do "seu" Zeca saiu o cabelo, para esta margem ibérica do Atlântico, em envelope fechado, aberto pelas mãos de Cristina Domínguez Gastón, que é sevilhana de gema, perdoe-se a expressão, e engenheira química de formação.

Na Irisgem, acumulava funções, pois era ela quem supervisionava toda a burocracia inerente à especialidade da empresa: a criação da chamada "Jóia da Memória", um serviço destinado às agências funerárias da Europa, mas igualmente com grande foco no mercado sul-americano, sobretudo o Brasil (nunca é de mais dizer), que no início da empresa sambava na subida vertigionosa do poder de compra, sambando agora na tristeza. Ainda assim, continua a ser com remetente no Brasil que chegam a Carmona os pedidos mais estranhos, embora o Japão também esteja bem classificado neste particular, sendo que a Inglaterra, no serviço clássico, é o seu melhor cliente. E Portugal uma surpresa agradável, que paulatinamente se tem transformado num mercado sólido.

O primeiro mito a desfazer em relação aos diamantes (os outros) é que o processo natural de formação leva milhões de anos. Milhões de anos é muitas vezes o tempo que leva até serem encontrados, diz José Luis López, engenheiro e director executivo da Irisgem, preparando-se para explicar o processo de 15 semanas, que separa a chegada de uma madeixa de cabelo ao armazém de Carmona, até à entrega de um diamante a um lapidário certificado de Antuérpia, para posterior entrega da mais preciosa das pedras ao ente querido que a solicitou.

"A fase mais demorada, claro, é a da formação do diamante nos nossos laboratórios". E, aqui que ninguém nos ouve, "o aspecto algo rústico da oficina tem a ver com a própria segurança da tecnologia que aqui temos". É como um disfarce. Explicado, o processo parece simples: "Imagine que há um pedido de Portugal para criar um diamante com o cabelo de familiar falecido. Na presença da família, é cortado uma pequena madeixa. Na zona da nuca, para não alterar a sua imagem. O cabelo é depois colocado num envelope selado, com código próprio, e enviado para a nossa fábrica. Quando aqui chega, desde a abertura do envelope todo o processo é filmado, para que os familiares possam comprovar tudo. O cabelo é então colocado num forno de alta temperatura, para extrair o carbono. Só depois é colocado numa cápsula de reacção na nossa máquina de formação do diamante, encontrando condições de temperatura de 1500 graus centígrados e pressão equivalente a 45 mil vezes a pressão atmosférica, sobre um molde durante algumas semanas, o tempo necessário para cristalizar o carbono".

O que torna estes diamantes únicos, para além do facto de serem fabricados, "é a possibilidade de escolher um dos seus elementos", acrescenta José Luis López. "Pode ser âmbar, amarelo, verde, azul ou branco". Criado o diamante, é altura de o enviar para Antuérpia, onde a talha também é à escolha do freguês: "Brilhante (redondo), Princesa (com esquinas angulosas) ou Radiant (rectangular)".

Convém não esquecer que "o diamante é o resultado de um longo processo da natureza, através do qual o carbono é submetido a altas pressões e temperaturas até se transformar numa das jóias mais apreciadas pelo homem". Et voilà: "Aqui, com tecnologia altamente sofisticada, são reproduzidos os mesmos processos da natureza para criar estas gemas com propriedades idênticas. Criamos aqui gemas perfeitas com o carbono proveniente do cabelo humano".

O que não teria sido possível sem a presença de Dimitri Bagriantiev, que perdeu a sua juventude algures na Sibéria, durante os loucos anos da chamada era espacial, desenvolvendo a tecnologia que se encontra hoje algures em Carmona. As máquinas iniciais eram gigantes, e nesse sentido obsoletas. Dimitri passou perto de dois anos, a reproduzir a mesma tecnologia, para compactar as máquinas e optimizar o seu funcionamento. "Foi um trabalho exaustivo para criar estas máquinas, que são únicas no mundo".

Por esse exacto motivo, o cientista russo não gosta de falar de detalhes tecnológicos. "Todo o cuidado é pouco", disse em castelhano perfeito. Nem só do cabelo dos mortos vive a empresa, embora sejam as funerárias o seus grandes clientes. Em Portugal, a Servilusa, o gigante do sector, foi a primeira a aderir à novidade. Os chamados Diamantes da Memória, mesmo tendo em conta as sucessivas crises, têm vindo a consolidar em Portugal. Em média, a funerária recebia antes da pandemia vinte pedidos ao ano, sendo que os preços variam consoante o tamanho do diamante. Os mais baratos são cerca de 1200 euros, enquanto os mais caros ultrapassa os cinco mil euros.

"Oferecemos algo único no mundo. Em 2015, já tínhamos compensado o investimento inicial, que no total ultrapassou os 10 milhões de euros", reafirma José Luis López. Em 2017, a empresa, que já navegava à bolina no lucro, foi vendida a uma multinacional, mantendo a sua estrutura, "quase familiar", mantendo igualmente os seus braços de mercado: joalheiro e funerário. A empresa deixou de utilizar o vídeo promocional do rei Pelé, que deu muitos diamantes. Razão pela qual o Brasil continua entre os seus melhores clientes, sendo igualmente do Brasil que chegam alguns dos pedidos mais bizarros: "Já tivémos aqui pedidos de diamantes de pêlo de cavalo, de macaco, de cães e gatos, enfim..., animais de estimação cujos donos querem guardar recordações".

O Santos, a equipa brasileira que celebrizou Pelé, também aderiu aos diamantes, para comemorar a conquista do seu último 'brasileirão' (campeonato brasileiro). O Santos, para homenagear a sua estrela maior, mandou fazer 1281 diamantes, tantos quantos os golos que Pelé marcou ao serviço da sua equipa em 1362 jogos.

Na Europa, a moda também pegou. "Algumas equipas espanholas, como o próprio Sevilha e o Real Madrid também já se mostraram interessados em criar diamantes com o cabelo dos seus jogadores. É uma forma de os homenagear e de eternizá-los", embora a tendência do futebol moderno seja mais de vender os seus diamantes do que mantê-los. As possibilidades, diz José Luis López, "são infinitas".

Embora o cabelo seja a matéria-prima mais usual, também é possível usar, por exemplo, o cordão umbilical, igualmente rico em carbono. Carbono é coisa que não falta na vida animal e, já agora, vegetal. Só para dar um exemplo: "O cabelo tem 40 por cento de carbono na sua composição. Para criar um diamante, é suficiente uma madeixa com cerca de uma grama, da qual se retiraram aproximadamente 400 miligramas de carbono. Isto é oito vezes superior ao necessário para fazer um diamante". Chama-se a isto uma ideia que vale mais que o seu peso em ouro. Ou, como diria Pelé: "É jóia".

