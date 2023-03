Mais de 30% das mulheres não trabalham a tempo inteiro. No caso dos homens, essa percentagem é de apenas 6%.

Há cinco vezes mais mulheres a trabalhar a tempo parcial no Luxemburgo

A percentagem de mulheres a trabalhar a tempo parcial é muito superior à dos homens, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), no âmbito do Dia Internacional da Mulher: mais de 30% das mulheres não trabalham a tempo inteiro. No caso dos homens, essa percentagem é de apenas 6%.

Sobre as razões que levam as mulheres a reduzir o horário de trabalho, o Statec indica que, para metade, essa decisão está relacionada com a família.

Segundo os mais recentes dados sobre a igualdade salarial, o salário médio por hora das mulheres é, pela primeira vez na história, mais elevado do que o dos homens no Luxemburgo. Contudo, elas continuam a ganhar menos se olharmos para o rendimento anual porque, precisamente, trabalham menos.

Sobre o peso das mulheres no mercado de trabalho, o Statec sublinha, no entanto, que a diferença entre os géneros tem vindo a diminuir. Há cerca de vinte anos, a taxa de emprego das mulheres era de 54% e a dos homens superava os 80%, verificando-se desde então que a proporção de mulheres que trabalham tem aumentado e de homens tem diminuído.

Em 2021, 70% das mulheres dos 20 aos 64 anos tinha um emprego. Entre os homens, essa taxa era de 78%.



