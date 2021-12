Para o Ministério da Saúde estes números não surpreendem, até porque o país contabiliza mais pessoas vacinadas que não-vacinadas.

Há cada vez mais vacinados contra a covid-19 internados. Idade e doenças prévias explicam casos

Susy MARTINS

Ainda no relatório da semana passada o Ministério da Saúde dava conta que das 43 pessoas hospitalizadas, 25 estavam completamente vacinadas, contra 18 não-vacinadas. Nos cuidados intensivos seis dos 11 pacientes tinham vacinação completa.

Para o Ministério da Saúde estes números não surpreendem, até porque o país contabiliza mais pessoas vacinadas que não-vacinadas, ou seja o número de pessoas inoculadas é maior do que aquele das pessoas não-vacinadas. Atualmente, 77,8% das pessoas com mais de 12 anos estão completamente vacinadas no Grão-Ducado.

Para além deste argumento, o Ministério da Saúde salienta que a taxa de eficácia das vacinas varia entre 60% a 95%, ou seja certas pessoas podem mesmo assim se infetar com o SARS-CoV-2 e serem hospitalizadas.

Outro elemento que pode contribuir para o aumento de pessoas vacinadas nos hospitais é a idade. Segundo as autoridades sanitárias, muitos dos pacientes com mais idade e que acabam no hospital devido à covid-19, já sofrem de outras patologias. As pessoas mais novas que vão para o hospital devido à infeção, não estão vacinadas, na maioria.

O Ministério da Saúde sublinha ainda a importância da vacina de reforço, até porque seis meses após a vacinação completa, os fármacos deixam de ser tão eficazes. Ou seja as pessoas correm o risco de desenvolver uma forma grave da doença.



