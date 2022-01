Esta semana, o número de pacientes internados nos hospitais do Luxemburgo com o vírus SARS-CoV-2 mas que foram hospitalizados por outros motivos ultrapassou o de doentes hospitalizados por causa da covid-19. Em Portugal, essa proporção já é de 40%.

Há cada vez mais doentes com covid-19 internados por causa de outras doenças

Ana TOMÁS Esta semana, o número de pacientes internados nos hospitais do Luxemburgo com o vírus SARS-CoV-2 mas que foram hospitalizados por outros motivos ultrapassou o de doentes hospitalizados por causa da covid-19. Em Portugal, essa proporção já é de 40%.

O número de pessoas internadas no Luxemburgo que está positiva para o vírus SARS-CoV-2, mas cujo motivo de hospitalização não foi a "covid-19", é cada vez maior e já ultrapassa o número de doentes positivos que foi internado por causa da doença provocada pelo coronavírus.

De acordo com os relatórios diários do Ministério da Saúde, eram pouco mais de 50 as pessoas hospitalizadas, nos cuidados normais, com teste positivo para o SARS-CoV-2, e que estão em isolamento, que foram internadas por outras patologias ou problemas de saúde - um número pouco abaixo dos 59 internados naquele tipo de cuidados devido à covid-19. Contudo, a proporção de doentes na primeira situação ultrapassou desde terça-feira a dos segundos, com mais de 70 pessoas internadas nos cuidados normais, com teste positivo mas devido a outras doenças que não a covid-19. Nos cuidados intensivos este grupo era composto, até quarta-feira, por três doentes, tendo ontem passado para o dobro (seis).

Esta quinta-feira, segundo o relatório diário do Ministério da Saúde, estavam internados nos cuidados normais 81 pessoas com teste positivo para o SARS-CoV-1 mas por outras doenças, por comparação com 61 pessoas que deram entrada nos hospitais devido à covid-19.

Em Portugal, a maioria dos doentes infetados que estão internados ainda foram hospitalizados por causa de complicações associadas à covid-19. Contudo, na última semana, os pacientes que testaram positivo para o vírus, mas ficaram internados por outros motivos de saúde, representaram já cerca de 40% dos doentes infetados com o SARS-CoV-2.

Segundo dados divulgados à agência Lusa pelo Ministério da Saúde de Portugal e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 55% e 60% dos casos reportados pelos hospitais “dizem respeito a doentes cuja admissão a internamento ocorreu devido à covid-19”.

O comunicado conjunto das duas entidades detalha que dada "a situação epidemiológica atual de circulação prevalente da variante Omicron, em que muitos utentes apresentam quadros assintomáticos ou de doença ligeira, admite-se que exista ocupação de camas covid-19 por doentes com outras patologias e cujos internamentos possam ter sido motivados por essas outras circunstâncias, mas que se encontram em camas/alas dedicadas a doentes positivos para SARS-CoV-2".

No boletim epidemiológico diário mais recente, divulgado esta sexta-feira e com os dados referentes ao dia anterior, não aparece essa distinção. Esta quinta-feira, estavam nos hospitais portugueses 2.320 doentes a ocupar camas covid-19, dos quais 152 estava nos cuidados intensivos.

Ainda não há dados definitivos em Portugal

“Os internamentos reportados no relatório de situação diário correspondem aos dados remetidos pelos hospitais relativos ao total de camas ocupadas no final do dia anterior por doentes internados que testam positivo ao SARS-CoV-2, independentemente de a covid-19 ser diagnóstico principal ou secundário", explica o comunicado do Ministério da Saúde e da DGS.

Assim, não é possível saber com exatidão quantos dos 2.320 internados infetados foi hospitalizado por causa de covid-19 e quantos o foram por outras doenças, ao contrário do Luxemburgo onde essa distinção já começou a ser feita nos relatórios epidemiológicos diários.

“O diagnóstico principal do episódio de internamento é apenas dado no fim do internamento através da alta hospitalar pelo médico, sendo a análise mais exaustiva sobre estes dados realizada posteriormente, após a alta hospitalar e codificação da mesma no sistema”, detalham as entidades na resposta à Lusa.

Apesar de não serem conhecidos números exatos, o Ministério da Saúde e a DGS, traçam um cenário comparativo com o ano de 2021, que permite perceber a evolução da gravidade da doença nos hospitais. Entre janeiro de 2021 e novembro do mesmo ano, 75% a 85% dos internamentos covid-19 tiveram como diagnóstico principal a covid-19.

“Para os casos internados em novembro e dezembro de 2021, as proporções são semelhantes até ao momento”, referem os dois organismos, acrescentando que “estes últimos dados não são ainda definitivos, uma vez que nem todos os casos internados terão tido alta hospitalar ou esta alta pode ainda não ter sido codificada”.

Já os dados finais da ocupação hospitalar relativos a janeiro deverão ser confirmados em março, "após a alta hospitalar e a sua codificação”.

