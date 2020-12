É para andar. Todos os líderes europeus concordam finalmente com orçamento para 2021-27, com penalizações para a Hungria e Polónia adiadas, mas não canceladas. Um suspiro de alívio nas capitais da União.

Sociedade 3 min.

Há acordo. Orçamento europeu de 1.8 mil milhões de euros sai dos cofres a partir de janeiro

Telma MIGUEL É para andar. Todos os líderes europeus concordam finalmente com orçamento para 2021-27, com penalizações para a Hungria e Polónia adiadas, mas não canceladas. Um suspiro de alívio nas capitais da União.

Houve, finalmente, fumo branco a sair do Twitter de Charles Michel. Ao fim do dia de ontem, quinta-feira, dia 10, o presidente do Conselho Europeu escreveu na sua conta oficial: “Agora podemos começar a implementação e reconstruir as nossas economias. O nosso pacote de recuperação histórico irá apoiar a transição verde & digital”.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020

A meio da tarde de ontem o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, já tinha dito, após ter sido recebido pelos líderes dos governos e dos Estados europeus, que o acordo que saísse desta cimeira não seria travado pelos eurodeputados. E estava confiante que os 27 reunidos em Bruxelas, que encontrou “com grande serenidade e sentido de responsabilidade” iriam resolver as suas diferenças, sem dramas.

O acordo político de ontem pôs fim a um desgastante processo de negociação, com as reuniões presenciais interrompidas em março, por causa da pandemia, e que só uma cimeira europeia em Bruxelas de cinco dias em julho levaria ao acordo de um primeiro rascunho. Esse acordo de julho foi conseguido com os países frugais a aceitarem que a Europa contraísse empréstimos em nome de todos e que fossem criados novos impostos diretamente para os cofres da União. Em troca, o dinheiro entregue aos países tinha uma condição: o respeito por direitos democráticos, o chamado Mecanismo de Estado de Direito.

A Polónia e a Hungria opunham-se a esta ideia que diziam que os visava especificamente e era uma intromissão ideológica. Desde há semanas, estes dois países do chamado grupo de Visegrado recusavam-se a assinar o acordo depois de ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu e onde era claro que sem prova de que as instituições democráticas funcionam os dinheiros europeus não seriam entregues aos governos.

No início desta semana, Angela Merkel, como responsável da presidência alemã da União Europeia, resolveu o dilema. Propôs: o mecanismo de Estado de Direito é para manter mas só é aplicado depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia se pronunciar.

A quadratura do círculo: Rutte e Orbán contentes

Aparentemente todos os líderes acharam que mantinham a face, nesta alteração ao plano inicial de julho. Orbán, o primeiro-ministro húngaro, e Morawiecki, o chefe de governo polaco, venderam “em casa” a decisão como o resultado de uma luta heróica. Os jornais oficiais dos países felicitaram os seus líderes.

Orçamento europeu. Budapeste e Varsóvia cantam vitória Plano de Merkel convence. Hungria e Polónia esquivam-se a ser democráticas antes de receber fundos. A prova será feita meses ou anos mais tarde, a tempo de Orbán ganhar as eleições de 2022

Mas a concessão feita a Budapeste e Varsóvia não suspende as averiguações em curso, ao abrigo do artigo 7, de que os governos destes países estão a cometer crimes de abuso de poder. Apenas não cancela os fundos enquanto as conclusões não chegarem à última instância judicial.

Comentadores políticos notaram que Orbán terá feito as contas e acreditado que este adiamento da queda da espada da justiça lhe daria a possibilidade de assegurar a reeleição em 2022 na Hungria.

Mas a União Europeia tem vindo a acelerar os seus procedimentos. A comissária europeia dos Valores e Transparência, a checa Vera Jourová (que tem mantido um diálogo de grande acrimónia com Orbán) disse ao fim do dia de ontem (terça, 11) que do seu ponto de vista “essa avaliação” incluindo o recurso ao Tribunal De Justiça Europeu “levará meses, não anos”.

BCE prevê recuo de 7,3% na economia da zona euro este ano O BCE prevê que a pandemia terá um efeito mais prolongado do que era esperado na economia da zona euro.

Durante as negociações, Mark Rutte - o primeiro-ministro holandês, que mais insistiu em julho, para que a Hungria e a Polónia só recebessem fundos depois de prestarem contas democráticas - pôs três condições para concordar com esta nova revisão. Eram elas: saber o que faria o Parlamento Europeu, ouvir garantias dos juristas da Comissão que o foco do mecanismo não tinha sido alterado e, a terceira, que se com a suspensão temporária da aplicação do mecanismo, seria possível aplicar medidas a infrações anteriores. Ficou satisfeito com a resposta a todas as suas condições.

O PE deverá aprovar a lei do orçamento na sessão plenária da próxima semana, concluindo este duro processo, a nível europeu. Faltará depois os parlamentos nacionais, de acordo com as várias constituições, ratificarem a decisão de recursos próprios que permite que a União Europeia crie impostos diretos.

A partir de janeiro é previsível que os fundos do chamado pacote histórico de 1.8 mil milhões de euros comecem a chegar às capitais da União.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.