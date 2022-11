A prevalência doença tem vindo a aumentar nas últimas décadas e o Grão-Ducado não é exceção.

Dia Mundial da Diabetes

Há 30 mil pessoas com diabetes no Luxemburgo

Susy MARTINS A prevalência doença tem vindo a aumentar nas últimas décadas e o Grão-Ducado não é exceção.

Estima-se que atualmente cerca de 30 mil pessoas sofram de diabetes no Luxemburgo. Para a ministra da Saúde, Paulette Lenert, é importante que estes doentes “tenham acesso ao sistema de saúde, mas também que estejam bem informados para terem bons gestos no seu dia-a-dia”.

Palavras proferidas no âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala esta segunda-feira. A prevalência da diabetes tem vindo a aumentar nas últimas décadas e o Grão-Ducado não é exceção. O excesso de peso e de açúcar no sangue, o sedentarismo e a obesidade são os principais fatores de risco para a diabetes.

No Luxemburgo, a diabetes tipo 2 é a mais frequente, cerca de 90% dos diabéticos sofrem deste tipo. Trata-se de uma variante que afeta fortemente o estilo de vida do doente. Afeta sobretudo as pessoas com mais de 40 anos de idade e caracteriza-se por uma resistência do organismo à insulina.

O Ministério da Saúde alerta para a importância de um estilo de vida saudável.

Para assinalar este dia, Paulette Lenert vai participar numa conferência intitulada “5 vozes para falar da diabetes”. A conferência vai ter lugar no pavilhão Coque, a partir das 18 horas desta segunda-feira.

A diabetes é uma doença crónica que não tem cura, mas que pode ser tratada e controlada. Para isso, é essencial que seja detetada a tempo.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.