Há 23 reclusos a trabalhar na nova prisão de Uerschterhaff

O português do Luxemburgo que troca mensagens com o homem mais rico do mundo

Natural de Coimbra, "Mica" Oliveira cresceu num T1 no Luxemburgo com a mãe e os dois irmãos. É, aos 36 anos, cofundador da startup milionária Amplemarket. Reside no coração de São Francisco e até troca mensagens com Elon Musk, o homem mais rico do mundo em 2022.