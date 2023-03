Há 175 estudantes a frequentar o curso de medicina da UNI.lu

A abertura do primeiro curso do género e das respetivas especializações é uma das apostas do Governo para fazer face à falta de médicos e profissionais de saúde no país.

O primeiro curso de medicina da Universidade do Luxemburgo tem neste momento 175 estudantes inscritos. Cento e trinta frequentam o primeiro ano, 32 o segundo e 13 o terceiro.

A licenciatura arrancou em 2020, sendo que a rentrée 2022/23 marcou o arranque do terceiro ano. Citado num comunicado divulgado pela universidade, Gilbert Massard, diretor do departamento de estudos em medicina, destacou o facto de o número de estudantes estar a aumentar, o que, para o professor, prova a qualidade do programa.

Além da licenciatura, outro dos passos rumo à expansão da formação em medicina no país prende-se com o lançamento de três especializações em setembro de 2021: clínica-geral, oncologia e neurologia. Duas dezenas de estudantes já fizeram estas especializações.

A abertura do curso e das especializações é uma das apostas do Governo para fazer face à falta de médicos e profissionais de saúde no país.



