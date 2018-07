Os pedidos de vistos e renovação de passaportes junto da Embaixada da Guiné-Bissau, em Bruxelas, vão poder ser enviados pelos correios.

Guineenses podem pedir renovação de passaporte por carta

Henrique DE BURGO Uma boa notícia para os guineenses no Luxemburgo e para os turistas que queiram visitar o país.

Os pedidos de vistos e renovação de passaportes junto da Embaixada da Guiné-Bissau, em Bruxelas, vão poder ser enviados pelos correios.



A iniciativa tem como objetivo "responder com maior brevidade possível às demandas dos utentes", refere a embaixada guineense em comunicado.



O envio do pedido deverá feito em envelope registado, acompanhado do comprovativo de pagamento do serviço solicitado, através de depósito na conta da Embaixada.



Recorde-se que os serviços consulares da Embaixada já dispõem de uma máquina portátil para emissão de passaportes desde maio.



O endereço da embaixada e outros dados estão disponíveis no comunicado abaixo. Mais informações através do tel. 0032. 2 733 22 06 ou do email ambagbissaubrux@gmail.com.