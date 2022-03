A ave consta da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e fez uma visita rápida ao Grão-Ducado na semana passada.

Águia-imperial avistada pela primeira vez no Luxemburgo

Jean-Philippe SCHMIT A ave consta da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla inglesa) e foi observada na semana passada, numa visita rápida ao Grão-Ducado.

Patric Lorgé, da Central Ornitológica do Luxemburgo, ficou maravilhado ao receber uma mensagem de ornitologistas alemães na passada quinta-feira. Uma águia-imperial tinha sido vista perto de Saint Vith, na Bélgica. Acontecimento notável, já que nunca foi vista uma ave deste género no Luxemburgo ou junto à fronteira. Depois de uma breve pesquisa, Lorgé deparou-se com o site da Birdlife Austria, que a tinha anilhado, e pediu mais informações.

Segundo a organização de conservação da natureza, existem apenas entre 2.500 a 9.999 indivíduos adultos da água-imperial-oriental (Aquila heliaca) no mundo. Com uma envergadura de mais de dois metros, esta é uma das maiores aves de rapina da Europa e encontra-se num vasto território que vai do sudeste da Europa central ao Lago Baikal, na Sibéria. A ocidente, o limite da sua presença é a Áustria oriental. Foi daqui que veio o animal que passou a noite no Luxemburgo.

Ave passou a noite em Clervaux

“Mais tarde, chegou-nos a informação de que a águia tinha aterrado numa zona de floresta perto de Clervaux e que deveria passar a noite ali”, relatou Patric Lorgé. Seis observadores de pássaros dirigiram-se para o local, expectantes e ansiosos, e esperaram. “Por volta das 9h, encontrámos a águia pousada junto a uma floresta de coníferas, a aquecer-se debaixo do sol.”

Artemísia, nome com que foi batizada a fêmea, nasceu no ano passado perto do Lago de Neusiedl, na Áustria oriental. A 27 de junho, a jovem águia-imperial, uma de três crias, foi anilhada e libertada pela Birdlife Austria. No outono passado, o irmão de Artemísia, Johannes, colidiu com uma torre de energia eólica. Nessa altura, a ave partiu para a Grécia e passou o inverno lá.

No outono passado, a ave partiu da Áustria em direção à Grécia. Na primavera, regressou e voou para França. Foto: BirdLife Austria

Uma escolha rara para o inverno

“Isto é raro, porque a maior parte das águias-imperiais passa o inverno na Europa Central e não migra para longe”, assegura Matthias Schmidt, especialista em aves de rapina austríaco, citado em comunicado. Depois do inverno, Artemisia saiu da Grécia e o seu percurso pode ser visto em birdlife.at. No início de março, a águia-imperial regressou ao seu país de origem pelos Balcãs, mas não se demorou por lá.

A viagem levou a águia muito além do território por onde circula habitualmente. Após dois dias, chegou à Alemanha, e a 24 de março, sobrevoou a Holanda e a Bélgica, país onde foi observada.

Desconhece-se o que terá motivado tão longa jornada. “As águias-imperiais só alcançam a maturidade sexual aos seis anos, altura em que procuram novos territórios”, explica Lorgé. Antes disso, algumas “fazem viagens longas” e perdem-se no percurso. As alterações climáticas também podem motivar a busca precoce por uma nova casa.

Espécie foi brasão do exército soviético

No passado, as águias-imperiais já foram observadas fora do seu território. Mas ninguém consegue dizer se chegaram ali “por vontade própria” ou se escaparam de jardins zoológicos ou de falcoeiros privados já que não havia rastreio dos seus percursos. “A águia-imperial era o animal heráldico do exército soviético e era criada por pessoal militar”, lembra Lorgé.

Quando as tropas da URSS deixaram a Europa ocidental depois da queda da Cortina de Ferro, muitos destes animais foram libertados. Mas Artemísia nunca viveu num zoo nem nunca foi membro do exército soviético. “É certo que se trata de um animal selvagem”, sublinha.

Artemisia e os seus irmãos foram anilhadas com transmissores. Foto: Matthias Schmidt

A águia deu-se perfeitamente às temperaturas da noite do Luxemburgo. Enquanto era observada por ornitologistas, esperou pelo sol para se aquecer. “Com o calor, os pássaros levantam-se e continuam a sua viagem”, explicou, entusiasmado. A ave foi a primeira da espécie a ser identificada no Luxemburgo. “É muito difícil avistar uma águia-imperial, mesmo no seu habitat natural.”

Águia fez mais de 3.000 quilómetros

O percurso de Artemísia não terminou no Luxemburgo. A ave voou, depois, para França, e de momento encontra-se em Nantes, o que deixou os ornitologistas franceses em êxtase. Ninguém sabe qual a sua próxima paragem, mas todo o percurso está muito bem documentado.

“Desde que deixou a Grécia, a ave de rapina percorreu 3.200 quilómetros em apenas 18 dias. Isto dá uma média de 175 quilómetros por dia. O pico da migração costuma ser de 236 quilómetros por dia”, nota Matthias Schmidt. “Não se sabe se ela vai chegar a Espanha ou ao Reino Unido, mas em todo o caso, a sua viagem continua a ser entusiasmante.”

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

