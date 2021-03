Os valores variam consoante as localidades.

Águas residuais "fortemente" contaminadas pela terceira semana consecutiva

A presença do SARS-CoV-2 as águas residuais das estações de tratamento do país continua a registar níveis elevados. De acordo com o relatório mais recente do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa), na semana de 22 a 28 de fevereiro o nível de SARS-CoV-2 nas águas continuavaem níveis elevados em linha com os registos das semanas anteriores.

Os valores continuam a diferir, no entanto, entre as diferentes localidades. Na semana passada, os maiores aumentos registaram-se em Pétange e em Bettembourg. Nas outras localidades, os valores têm-se mantido estáveis, mas num nível elevado.

As análises foram realizadas em 13 estações de tratamento de águas residuais no país. Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras. Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, e detetar possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.



