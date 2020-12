O mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo relata um nível inferior de contaminação por coronavírus nas águas residuais do país, apesar dos níveis continuarem elevados.

Águas residuais com menos vestígios de covid-19

O mais recente relatório do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo relata um nível inferior de contaminação por coronavírus nas águas residuais do país, apesar dos níveis continuarem elevados.

Há melhorias, mas ainda não foi desta que o Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo detetou avanços significativos na eliminação dos vestígios da pandemia na rede de esgotos do país.

De acordo com o último relatório dos técnicos luxemburgueses, foi registado um nível inferior de contaminação por coronavírus nas estações de tratamento das águas residuais.

As análises foram realizadas nas 13 estações de tratamento de águas residuais do país. Como resultado, os valores caíram significativamente em vários deles, tais como em Beggen, Schifflange e Pétange. Na mesma linha, os vestígios também são cada vez mais baixos em Echternach, Grevenmacher e Uebersyren.



Apesar de, à primeira vista, a conclusão da análise parecer positiva, os especialistas descartam sinais de otimismo já que os níveis encontrados na maioria dos pontos de medição ainda são demasiado elevados. Embora a tendência seja um bom indicador, resta saber se será confirmada a curto, médio e longo prazo.









