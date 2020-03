Luta contra a propagação do coronavírus parou vários setores de atividade, e o da Justiça não é exceção.

Guarda partilhada dos filhos. Ministra apela aos pais para que limitem deslocações

Num vídeo divulgado na página do governo no Facebook, a ministra da Justiça deu conta de alguns prazos judiciais e medidas que foram suspensas para limitar o movimento de pessoas. No que toca aos casais que exercerem a guarda partilhada dos filhos o movimento de pessoas é inevitável. Mas Sam Tanson lança um apelo ao bom senso dos pais para que limitem as deslocações de crianças entre os dois domicílios.

Quanto aos tribunais do Luxemburgo, a governante garante que vão continuar a funcionar, embora a atividade tenha sido limitada ao essencial. No que diz respeito à suspensão de medidas e prazos judiciais, no caso do registo de nascimento, o prazo de cinco dias para o fazer foi suspenso. Ficam também sem efeito, para já, os despejos de espaços comerciais ou do domicílio, exceto quando estão em causa casos de violência doméstica.

Os agressores continuarão a ser obrigados a abandonar o domicílio, de forma a proteger a vítima. Nas prisões, como também já foi anunciado, as visitas aos reclusos foram suspensas, mas Tanson garante que lhes são dadas mais oportunidades para fazerem telefonemas ou videochamadas.

